Здравоохранение

В Волгоградской области «замерло» число заболевших COVID-19

Здравоохранение 10.04.2022 12:39
10.04.2022 12:39


По состоянию на 10 апреля, федеральный оперштаб сообщил о 243 выявленных случаях инфицирования коронавирусом в Волгоградской области. С конца марта этого года количество ковид-положительных в сутки не превышает 250. 

За минувшие 24 часа завершили лечение 295 пациентов, число госпитализаций снизилось до 56, умерли еще шесть волгоградцев, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные оперсводки.

Всего с начала пандемии в Волгоградском регионе ковид-19 выявлен у 211 794 жителей, получили медпомощь 295 человек. Общее число жертв COVID-19 приблизилось к 6766.  

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