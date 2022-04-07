Конкуренция за рабочие места выросла в Волгограде и области

Конкуренция за рабочие места в Волгоградской области выросла в марте до 5,3 резюме на одну вакансию. В феврале на одну вакансию приходилось только 4,1 резюме соискателей. При этом за месяц число открытых в Волгограде вакансий сократилось на 16%, сообщили в компании HeadHunter.
В Астраханской области и Краснодарском крае конкуренция еще выше – 5,5 и 6,5 претендентов на одну вакансию. В Ростовской области и Калмыки, напротив, найти работу ещё легче, чем в Волгограде.
Рост уровня конкуренции на фоне уменьшения числа вакансий соответствует общероссийскому тренду. Часть компаний как в стране, так и в Волгоградской области, приостановили набор новых сотрудников и взяли паузу для размышления о перспективах работы в новых условиях.