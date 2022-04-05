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В Волжском возобновляется движение дачного парома: расписание

Полезно знать 05.04.2022 19:56
05.04.2022 19:56


Пассажирский паром «Дачник-1» в Волжском начнет ходить с 7 апреля по маршруту от Козьего пляжа в поселке Рабочий к СНТ «Подшипник» и «Строитель». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Волжского.

В апреле дачный паром будет курсировать по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. С Козьего пляжа транспорт будет отправляться в 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 17.00 и 18.00. Время в пути составит 7-10 минут.

Изменения в графике движения парома публикуются на сайте МУП «Волжская автоколонна 1732».

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