В Волжском возобновляется движение дачного парома: расписание

Пассажирский паром «Дачник-1» в Волжском начнет ходить с 7 апреля по маршруту от Козьего пляжа в поселке Рабочий к СНТ «Подшипник» и «Строитель». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Волжского.
В апреле дачный паром будет курсировать по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. С Козьего пляжа транспорт будет отправляться в 8.00, 9.00, 10.00, 16.00, 17.00 и 18.00. Время в пути составит 7-10 минут.
Изменения в графике движения парома публикуются на сайте МУП «Волжская автоколонна 1732».