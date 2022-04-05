В смертельном отравлении 4-летней девочки под Волгоградом подозревают ее родного дядю

Сегодня, 5 апреля, следственными органами возбуждено уголовное дело по факту смерти 4-летней девочки в селе Мокрая Ольховка Котовского района Волгоградской области. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова, в гибели ребенка может быть виновен ее родной дядя.

— Котовским межрайонным следственным отделом СУ СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего местного жителя, — сообщила информагентству Буянова. — Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, 3 апреля текущего года четырехлетняя девочка, совместно со своими сестрами, а также 53-летним мужчиной, который приходится ей дядей, осталась на ночь по месту жительства бабушки в одном из частных домовладений в селе Мокрая Ольховка Котовского района Волгоградской области.

В ночное время мужчина, не имея должной внимательности, рассыпал в жилых комнатах домовладения химическое вещество с целью травли насекомых. После этого, состояние здоровья малолетней девочки, спавшей в одной из комнат, где под кроватью находилось химическое вещество, резко ухудшилось, и спустя некоторое время она скончалась. Прибывшим врачам скорой медицинской помощи спасти малолетнюю не удалось.

— Предварительно, смерть ребенка, согласно данным судебно-медицинской экспертизы, наступила в результате отравления, — добавили в региональном СУ СКР.

Следователями СКР назначен комплекс судебно-медицинских экспертиз, в том числе химико-токсикологическая экспертиза.