Разорившийся судостроитель в Волгограде спрятал от налоговой Range Rover

В Волгограде семейная пара, владеющая бизнесом по строительству кораблей и судов, решила скрыть от налоговой дорогой внедорожник. Range Rover Velar стоимостью около 5,5 млн рублей волгоградцы попросту переоформили на другую фирму. При этом, как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина, чета имеет долг по налогам в размере 12 млн рублей.

— 45-летний учредитель фирмы и его 43-летняя супруга, являющаяся директором организации, обвиняются в сокрытии имущества от налогообложения в крупном размере, — сообщила Оксана Черединина ифнормагентству. — По версии следствия, обвиняемые, зная о наличии у организации задолженности по налогам в сумме более 12 млн рублей, решили сокрыть от налогообложения подлежащее аресту имущество фирмы. С этой целью фигуранты уголовного дела в июне 2020 года переоформили ранее находившийся в лизинге внедорожник иностранного производства стоимостью порядка 5,5 млн рублей аффилированной структуре. Впоследствии автомобиль был продан, а денежные средства потрачены обвиняемыми на собственные нужды.

Долги по налогам волгоградцы из вырученных пяти миллионов платить не стали. Как удалось выяснить ИА «Высота 102», компания «Айсберг», которой совместно владеет семейная пара, сегодня и вовсе находится в процессе банкротства. При этом у 43-летней волгоградки действующим остается бизнес по продаже кормов и животных.

— Вину в содеянном фигуранты уголовного дела не признают, — сообщает официальный представитель прокуратуры Волгоградской области. — Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СУ СК России по Волгоградской области.

Рассматриваться уголовное дело будет в Красноармейском районном суде.