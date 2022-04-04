Половина мелких фирм в Волгоградской области заморозили набор новых сотрудников

Более 50% представителей малого и среднего бизнеса в Волгоградской области приостановили набор новых сотрудников, чтобы максимально сохранить текущую команду специалистов. При этом почти 60% волгоградских предпринимателей оценивают свое положение на рынке в ближайшей перспективе как стабильное, сообщили ИА «Высота 102» в компании HeadHunter.
Треть опрошенных аналитиками представителей небольших и средних фирм в Волгоградской области рассказали, что даже в непростой экономической ситуации готовы продолжит набор сотрудников в прежнем темпе и даже усилить подбор. Каждый десятый предприниматель констатировал, что скоро начнет расставаться с работниками или же готовится к такому варианту развитию событий.
По словам старшего бренд-менеджера направления малый и средний бизнес Роман Сидорова, активный поиск работников 25-30% волгоградских фирм проводят только в случае острой необходимости. В остальных случаях заморозка найма является временной, а основные усилия руководства направлены на усиление работы с текущей командой.
Компании мелкого и среднего масштаба в Волгоградской области в плане работы с персоналом сейчас в наибольшей степени волнуют материальная и нематериальная мотивация сотрудников, их удержание, поиск новых людей в условиях жесткой экономии, роль корпоративной культуры. В числе приоритетов предприниматели также назвали роль корпоративной культуры, развитие и обучение персонала.