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Безветренная ночь и жаркий полдень: прогноз погоды в Волгограде на 1 апреля

Полезно знать 31.03.2022 21:16
31.03.2022 21:16


Солнечную и не по-весеннему жаркую погоду прогнозируют синоптики в Волгоградской области на 1 апреля. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.

Температура воздуха ночью в Волгограде и области составит от +6 до +12 градусов, местами до +2. При этом порывы южного ветра будут не более 10 метров в секунду. 

Днем столбики термометров в регионе поднимутся до отметки +18 градусов, в  южных районах прогнозируется летняя жара до +23 градусов. А вот порывы южного ветра усилятся 1 апреля до 15-20 метров в секунду. 

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