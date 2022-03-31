Безветренная ночь и жаркий полдень: прогноз погоды в Волгограде на 1 апреля

Солнечную и не по-весеннему жаркую погоду прогнозируют синоптики в Волгоградской области на 1 апреля. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.





Температура воздуха ночью в Волгограде и области составит от +6 до +12 градусов, местами до +2. При этом порывы южного ветра будут не более 10 метров в секунду.





Днем столбики термометров в регионе поднимутся до отметки +18 градусов, в южных районах прогнозируется летняя жара до +23 градусов. А вот порывы южного ветра усилятся 1 апреля до 15-20 метров в секунду.