Суд над угонщиками Toyota и Lexus из пяти регионов пройдет в Волжском

Расследования 31.03.2022 15:03
31.03.2022 15:03
Волжский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении группы угонщиков, которые похищали дорогостоящие Toyota и Lexus на территории пяти регионов России. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, утверждено обвинительное заключение в отношении двух организаторов и двух участников преступной группы.
В зависимости от роли каждого они обвиняются совершении серии преступлений, предусмотренных п.п.«а,б» ч.4 ст.158 УК РФ (кража в составе организованной группы, в особо крупном размере), ч.3 ст.30, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в составе организованной группы, в особо крупном размере). Вину они не признают. Ожидать суда обвиняемые будут под стражей.
По версии следствия, с ноября 2016 года по сентябрь 2018 года фигуранты уголовного дела угоняли автомобили премиальных марок на территории Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Саратовской областей и Ставропольского края.
Всего в состав преступной группы входили шесть мужчин в возрасте от 27 до 48 лет. Для хищения авто они использовали специальные технические устройства для фиксации и дублирования сигналов противоугонных систем, а также дальнейшего блокирования передачи данных о местоположении украденных иномарок. После взлома сигнализаций похищенные автомобили перегонялись обвиняемыми в арендованные гаражные боксы, а затем после изменения идентификационных признаков продавались.
Всего таким способом было похищено 14 автомобилей общей стоимостью более 30 миллионов рублей, а также совершено покушение на хищение 5 иномарок на сумму свыше 12 миллионов рублей.
Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 16 иномарок, которые возвращены собственникам.
Ранее двое участников этой преступной группы были осуждены к 6 и 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Реклама
Пенсионерка из Волжского убила приятельницу ударом ножа в шею31.03.2022 16:14
Расследования 31.03.2022 16:14
Прокуратура передала в суд уголовное дело бутлегера из Волгограда31.03.2022 15:57
Расследования 31.03.2022 15:57
Волгоградские следователи завершили дело 26 наркоторговцев из Украины31.03.2022 14:52
Расследования 31.03.2022 14:52
У двоих жителей Волгограда изъяли поддельные сигареты на 19 млн рублей31.03.2022 09:36
Расследования 31.03.2022 09:36
«Нелюдимый» сотрудник МУП «Метроэлектротранс» не смог через суд восстановиться на работе30.03.2022 19:14
Расследования 30.03.2022 19:14
В Волгоградской области осудят ОПГ браконьеров за незаконный вылов рыбы30.03.2022 18:48
Расследования 30.03.2022 18:48
Гражданин Турции получил за звонок с телефона волгоградца 3 года строгача30.03.2022 17:58
Расследования 30.03.2022 17:58
Дело о кровавом ДТП у сломанного КамАЗа дошло до волгоградского суда30.03.2022 17:33
Расследования 30.03.2022 17:33
Мать опознала найденную мертвой под Волгоградом 15-летнюю школьницу30.03.2022 15:24
Расследования 30.03.2022 15:24
В Волгограде из-за демонтажа советской эстакады ограничили движение30.03.2022 12:28
Расследования 30.03.2022 12:28
В Волгоградской области вынесен приговор за уклонение от службы в армии30.03.2022 11:31
Расследования 30.03.2022 11:31
Момент тарана иномаркой киоска с шаурмой в Волгограде попал на видео30.03.2022 11:22
Расследования 30.03.2022 11:22
В Волгограде 30-летний насильник пообещал свести счеты с конвоиром УФСИН30.03.2022 11:12
Расследования 30.03.2022 11:12
Волгоградца посадили на три года за украденную бутылку водки30.03.2022 10:56
Расследования 30.03.2022 10:56
В СК сообщили подробности о поножовщине на ферме под Волгоградом29.03.2022 21:27
Расследования 29.03.2022 21:27
Реклама