Суд над угонщиками Toyota и Lexus из пяти регионов пройдет в Волжском









Волжский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении группы угонщиков, которые похищали дорогостоящие Toyota и Lexus на территории пяти регионов России. Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, утверждено обвинительное заключение в отношении двух организаторов и двух участников преступной группы.

В зависимости от роли каждого они обвиняются совершении серии преступлений, предусмотренных п.п.«а,б» ч.4 ст.158 УК РФ (кража в составе организованной группы, в особо крупном размере), ч.3 ст.30, п.п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу в составе организованной группы, в особо крупном размере). Вину они не признают. Ожидать суда обвиняемые будут под стражей.

По версии следствия, с ноября 2016 года по сентябрь 2018 года фигуранты уголовного дела угоняли автомобили премиальных марок на территории Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Саратовской областей и Ставропольского края.

Всего в состав преступной группы входили шесть мужчин в возрасте от 27 до 48 лет. Для хищения авто они использовали специальные технические устройства для фиксации и дублирования сигналов противоугонных систем, а также дальнейшего блокирования передачи данных о местоположении украденных иномарок. После взлома сигнализаций похищенные автомобили перегонялись обвиняемыми в арендованные гаражные боксы, а затем после изменения идентификационных признаков продавались.

Всего таким способом было похищено 14 автомобилей общей стоимостью более 30 миллионов рублей, а также совершено покушение на хищение 5 иномарок на сумму свыше 12 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела проводилось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 16 иномарок, которые возвращены собственникам.

Ранее двое участников этой преступной группы были осуждены к 6 и 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.



