Полуметровый провал образовался на Второй Продольной в Волгограде







На границе Центрального и Дзержинского районов Волгограда автомобилистов ждет очередной сюрприз — полуметровый провал в асфальте. Из-за дорожного дефекта на пересечении улиц Ангарской и Рокоссовского из процесса фактически выключилась целая полоса, что ведет к образованию заторов и создает угрозу безопасности как автолюбителям, так и пешеходам. На границе Центрального и Дзержинского районов Волгограда автомобилистов ждет очередной сюрприз — полуметровый провал в асфальте. Из-за дорожного дефекта на пересечении улиц Ангарской и Рокоссовского из процесса фактически выключилась целая полоса, что ведет к образованию заторов и создает угрозу безопасности как автолюбителям, так и пешеходам.

Впервые провал образовался на этом участке в декабре 2021 года из-за подмыва на сетях ООО «Концессии теплоснабжения». Компания-концессионер устранила дефект, засыпав яму щебнем и восстановив асфальтовое покрытие. Какое-то время латка держалась, но уже 30 марта этого года сотрудники полиции зафиксировали провал глубиной 52 сантиметра, что нарушает все установленные законом нормативы.









Грубое нарушение содержания улично-дорожной сети оперативно выявлено инспекторами Госдорнадзора.

— На участке в границах улиц Рокоссовского и Ангарской выявлено разрушение асфальтового покрытия в виде просадки, превышающей предельно допустимые размеры действующих нормативов, — пояснил ИА «Высота 102» госинспектор дорожного надзора ОГИБДД УМВД России по Волгограду Виталий Сторожев. — Дорога принадлежит администрации Волгограда. Мэрия отвечает за содержание объекта.

Как уточнил инспектор, выявленный недостаток является административным правонарушением. Полицейскими составлен акт. Организована проверка.

По сведениям полиции, рабочие МБУ «Северное» в день фиксации провала выставили защитные ограждения.





Ранее ИА «Высота 102» сообщало о «букете» нарушений на участке дороги напротив дома по улице Шурухина, 59 в Тракторозаводском районе Волгограда.

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