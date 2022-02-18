Общество 18.02.2022 09:27
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18.02.2022 09:27
Огромную яму на севере Волгограда ликвидировали менее чем через сутки после публикации ИА «Высота 102» по итогам рейда ГИБДД в Тракторозаводском районе. Прославившуюся за ночь гигантскую выбоину на выезде с улицы Дегтярева на Первую продольную магистраль минувшей ночью засыпали асфальтовой крошкой и утрамбовали.
Инспекторы ГорГАИ зафиксировали убийственную яму на дороге возле филиала ВолгГТУ накануне, 17 февраля, в ходе проверки состояния улично-дорожной сети Тракторозаводского района Волгограда. Проехать мимо нее практически невозможно – любой водитель неизбежно проваливается сначала передним, затем задним колесом, рискуя «оставить» в ней подвеску автомобиля. Лишь тем, кто ездит там постоянно и отличается способностью к филигранному вождению, под силу пропустить выбоину между колес.
Измеренные инспекторами параметры ямы оказались бесконечно далеки от допустимых ГОСТом отклонений – ее площадь составила почти 1,6 квадратных метра, глубина – 18 сантиметров. Сотрудники городской ГИБДД составили административные материалы и внесли предписания в адрес ответственных за содержание дорог чиновников.
Напомним, в ходе обследования в минувший четверг полицейские также проверили состояние рокового перекрестка напротив дома №59 по улице Шурухина в поселке Алюминька. За последние пять лет здесь погибли или серьезно пострадали 12 человек, однако городские власти не предприняли ни одной меры, предложенной ГИБДД еще в 2017 году.
Фото, видео: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.
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