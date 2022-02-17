Чиновники бездействуют: в промзоне на севере Волгограда продолжают гибнуть пешеходы

Общество 17.02.2022 18:38
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17.02.2022 18:38
Шесть человек погибли в Волгограде с начала 2022 года в результате ДТП, 87 волгоградцев получили травмы различной степени тяжести. Одна из смертельных аварий произошла на роковом перекрестке в промзоне возле поселка Алюминька в Тракторозаводском районе Здесь 21 января сбили 36-летнего мужчину, который позднее скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.
ГИБДД Волгограда еще в 2017 году признала аварийно-опасным участок дороги напротив дома по ул. Шурухина, 59. Еще тогда отделение дорожного надзора подготовило и направило в мэрию перечень мер, которые позволят сделать перекресток и пешеходный переход гораздо безопаснее. В частности, это надлежащее оборудование пешеходного перехода, установка светофора и дополнительного уличного освещения. Однако за пять лет на этом месте ничего не изменилось. Кроме того, что за эти годы здесь погибли или сильно пострадали 12 человек.
– Здесь мы видим целый ряд нарушений: пешеходный переход выходит на остановку общественного транспорта, нет знаков «Пешеходный переход» на желтом фоне над проезжей частью. При подъезде автобуса пассажиры вынуждены обходить его спереди – обзор ограничивается, из-за чего создается прямая угроза безопасности движения. Неудовлетворительное освещение, тротуары в снегу, в грязи, пешеходы вынуждены идти по проезжей части, – прокомментировал начальник отделения дорожного надзора отдела ГИБДД УМВД России по городу Волгограду, майор полиции Сергей Утученков. – Неудовлетворительно организовано передвижение транспорта, знак «Главная дорога» установлен только с одной стороны, нет знака «Уступите дорогу». Водители не могут определить приоритет, и постоянно создаются аварийные ситуации.
Местные жители за много лет, как они сами говорят, приспособились переходить дорогу на свой страх и риск, но каждый раз это превращается в «русскую рулетку». Автомобили, в том числе фуры, ездят здесь на большой скорости, и на спуске с пригорка не все успевают затормозить. В темное время суток в тусклом свете стареньких фонарей пешехода подчас просто не успевают заметить.
– Я здесь проживаю давно, постоянно тут людей сбивают, аварии. Колледж [экономико-технологический] рядом находится, дети здесь учатся. А по дороге не пройти, здесь несутся как сумасшедшие на бугор! – возмущён местный житель Александр. – Хоть бы бугорок («лежачий полицейский» - Прим. автора) сделали, чтобы водители притормаживали. Только при мне сколько посбивали людей – венки повсюду висят! Вообще опасный перекресток, очень опасный! Невозможно перейти на ту сторону, и все скажут это. Сколько еще здесь будут умирать?
Инспекторы убеждены – если городские власти не предпримут необходимые меры, люди так и будут гибнуть на злополучном участке, ведущем к Третьей продольной магистрали.
– При невыполнении мероприятий, которые необходимы, обеспечить безопасность дорожного движения не представляется возможным, – резюмировал Сергей Утученков.
В волгоградской ГИБДД также отметили, что особую обеспокоенность в этом году вызывает резкое шестикратное увеличение числа ДТП с тяжкими последствиями, в которых погибли люди.
– Три ДТП из шести связаны с наездом на пешеходов, причем два из них произошли на нерегулируемых переходах, – подчеркнул начальник отделения по пропаганде безопасность дорожного движения и анализа причин ДТП ОГИБДД УМВД России по городу Волгограду майор полиции Алексей Серебряков.
Причиной ДТП, помимо прочего, становятся и плохое состояние дорожного полотна на отдельных участках волгоградских улиц. Водители неизбежно создают аварийно-опасные ситуации при попытках объехать трещины, выбоины и ямы. Одна из них зияет на выезде с улицы Дегтярёва на Первую продольную магистраль. Ее параметры явно выходят за пределы допустимого ГОСТами – в дыру площадью почти 1,6 квадратных метра и глубиной 18 сантиметров с легкостью проваливаются колеса грузовых автомобилей. После проведенных замеров инспекторы ГорГАИ составили административные материалы, ответственные чиновники получат предписания об устранении нарушений.
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