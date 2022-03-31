



Сложившаяся ситуация подчёркивает важность укрепления продовольственной безопасности страны через эффективное импортозамещение. Эта цель объединяет аграриев всех уровней: от крупнейших агрохолдингов до самых маленьких фермерских хозяйств. Об участии своего предприятия в общем деле импортозамещения в агросекторе высказался клиент Россельхозбанка, потомственный волгоградский фермер Алексей Губин.

Россия достигла успеха в обеспечении собственной продовольственной безопасности. Подавляющее большинство товаров для конечного потребителя – российского производства.

Как сообщило Министерство сельского хозяйства, Российская Федерация полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия: зерном и продуктами его переработки, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами питания. Собственное производство молочной продукции, овощей и фруктов уже обеспечивает значительную часть внутреннего потребления.

Представитель аграрной династии, фермер из Новониколаевского района Волгоградской области Алексей Губин разводит чистопородных бычков породы Герефорд:

«Мы занимаемся животноводством с 2015 года. Одна из проблем отрасли - найти животных с высоким генетическим потенциалом. Выведенная несколько веков назад в Англии герефордская порода, которую мы выращиваем в нашем хозяйстве, представляет собой особую ценность: животные хорошо адаптируются и имеют высокую продуктивность по мраморному мясу. Племенная база в стране – это по большей части генофонд зарубежной селекции. Наше хозяйство разводит и реализует бычков и телочек на племя не хуже заграничных. Мы применяем современные методы селекции, дающие высокую продуктивность и качество полученного потомства от наших быков производителей. Что касается производства мяса - наши бычки проходят долгий исключительно чистый зерновой откорм – производимая говядина богата жирами и белками, жирными кислотами, аминокислотами Омега-3 и Омега-6, витаминами Е, РР, К и В, калием, магнием, железом, кальцием, натрием».

За 2021 год Волгоградский филиал Россельхозбанка направил на поддержку среднего, малого и микробизнеса более 1,5 млрд рублей.



