Браконьеров с богатым уловом задержали в Волгоградской области

Происшествия 30.03.2022 11:52
30.03.2022 11:52
Полиция задержала двоих подозреваемых в браконьерстве в Ленинском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчины ловили рыбу с помощью запрещенных орудий - сетей.
Так, у 47-летнего местного жителя в багажнике «Нивы» в ходе досмотра нашли две ставные рыболовные сети, резиновую лодку, весла и выловленную рыбу частиковых пород. Второго подозреваемого в браконьерстве полицейские задержали вместе с инспекторами Росрыболовства. У 48-летнего рыбака также были изъяты запрещенные сети, лодка с веслами и рыба.
Подозреваемых доставили в отдел полиции. По данным фактам проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).
Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области
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