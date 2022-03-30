Браконьеров с богатым уловом задержали в Волгоградской области











Полиция задержала двоих подозреваемых в браконьерстве в Ленинском районе. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчины ловили рыбу с помощью запрещенных орудий - сетей.

Так, у 47-летнего местного жителя в багажнике «Нивы» в ходе досмотра нашли две ставные рыболовные сети, резиновую лодку, весла и выловленную рыбу частиковых пород. Второго подозреваемого в браконьерстве полицейские задержали вместе с инспекторами Росрыболовства. У 48-летнего рыбака также были изъяты запрещенные сети, лодка с веслами и рыба.

Подозреваемых доставили в отдел полиции. По данным фактам проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Фото и видео ГУ МВД России по Волгоградской области



