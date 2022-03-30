ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго принял участие в Дне открытых дверей филиала НИУ «МЭИ»





Лукойловские энергетики приняли участие в мероприятии для абитуриентов НИУ «МЭИ» Волжского – Дне открытых дверей.

Совет молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» ежегодно представляет свое предприятие на встрече с будущими абитуриентами и их родителями. Работа по профориентации с выпускниками школ и среднеспециальных учебных заведений стала уже традиционной. В пленарной части мероприятия были представлены видеопрезентации о вузе и о предприятиях – партнерах института.





Результатом взаимодействия ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго и профильного института должно стать обеспечение предприятия энергетики высококвалифицированными кадрами по самым актуальным специальностямс учетом новых трендов, технологий и изменений, происходящих в отрасли. Только за последний год на станции Волжского пришли 13 выпускников вуза.

- Мы должны уметь воспринимать и поддерживать требования рынка и адаптировать деятельность предприятий под них. Особенно актуальным это становится с учетом работы с молодыми кадрами. Мы говорим и показываем сегодня, что по окончании обучения каждый студент может рассчитывать на быстрый старт успешной карьеры при полном наборе компетенций, - отметил заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам Анатолий Провоторов.

На фото: машинист центрального теплового щита управления по турбинному оборудованию Волжской ТЭЦ Роман Закиров









Представители ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» ежегодно участвуют в Дне открытых дверей и ярмарках вакансий, приезжают на занятия к студентам старших курсов, рассказывают о ТЭЦ и приглашают на экскурсии с целью ознакомления с производственными процессами, принимают студентов на производственную и преддипломную практику.



