Экономика

ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго принял участие в Дне открытых дверей филиала НИУ «МЭИ»

Экономика 30.03.2022 11:35 Новости компаний
30.03.2022 11:35 Новости компаний


Лукойловские энергетики приняли участие в мероприятии для абитуриентов НИУ «МЭИ» Волжского – Дне открытых дверей. 
Совет молодых специалистов ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» ежегодно представляет  свое предприятие на встрече с будущими абитуриентами и их родителями. Работа по профориентации с выпускниками  школ и среднеспециальных учебных заведений стала уже традиционной. В пленарной части мероприятия были представлены видеопрезентации о вузе и о предприятиях – партнерах института.

Результатом взаимодействия  ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго и профильного института должно стать обеспечение  предприятия энергетики высококвалифицированными кадрами по самым актуальным специальностямс учетом новых трендов, технологий и изменений, происходящих в отрасли. Только за последний год на станции Волжского пришли 13 выпускников вуза. 
- Мы должны уметь воспринимать и поддерживать требования рынка и адаптировать деятельность предприятий под них. Особенно актуальным это становится с учетом работы с молодыми кадрами. Мы говорим и показываем сегодня, что  по окончании обучения каждый студент может рассчитывать на быстрый старт успешной карьеры при полном наборе компетенций, - отметил заместитель генерального директора по персоналу и административным вопросам  Анатолий Провоторов. 
 
На фото: машинист центрального теплового щита управления по турбинному оборудованию Волжской ТЭЦ Роман Закиров 


Представители ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» ежегодно участвуют в Дне открытых дверей и ярмарках  вакансий, приезжают на занятия к студентам старших курсов, рассказывают о ТЭЦ и приглашают на экскурсии с целью ознакомления с производственными процессами, принимают студентов на производственную и преддипломную практику.

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