В Волгограде завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины, который угрожал расправой одному из конвоиров УФСИН. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова, осужденный за изнасилование совершил преступление, следуя по этапу в Липецкую область.

Согласно материалам уголовного дела, инцидент произошел 11 сентября прошлого года. При проведении вечернего перерасчета, обвиняемый в грубой форме отказался участвовать в обязательной процедуре и применил в отношении сотрудника физическую силу, при этом он угрожал тем, что после освобождения во что бы то ни стало найдет сотрудника УФСИН и сведет с ним счеты.

Действия насильника следователи квалифицировали как применение насилия, неопасного для жизни и здоровья в отношении сотрудника места содержания под стражей - ч.2 ст.321 УК РФ. К сроку за изнасилование преступнику могут добавить еще пять лет.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.