В Дзержинском районе Волгограда локализовали пожар в пойме Царицы

Силы 1-ого пожарно-спасательного отряда локализовали крупный ландшафтный пожар в пойме реки Царицы в Дзержинском районе Волгограда, где загорелся сухой камыш. Чтобы взять огонь под контроль, огнеборцам потребовалось более двух часов. В настоящее время угрозы жилым домам и другим объектам нет, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
– Огонь угрожал объектам защиты. Дополнительно было направлено шесть цистерн к месту вызова, на месте организовано три боевых участка. На данный момент идет проливка отдельных очагов, – рассказал начальник управления организации пожаротушения полковник внутренней службы Николай Клименти.
Напомним, сообщение о возгорании в балке на улице Нильской поступило сегодня в 17.17. На место выехали расчеты 21-й пожарно-спасательной части. Тушение пожара на площади 1000 кв. м осложнял штормовой ветер.
Фото, видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области.