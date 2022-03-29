На западе Волгограда ликвидируют крупный ландшафтный пожар





Сегодня, 29 марта, в Дзержинском районе Волгограда пожарные тушат крупный ландшафтный пожар. Сухая растительность загорелась в балке на улице Нильской на площади в 1000 квадратных метров.

— Сигнал зафиксирован в 17.17. Возгорание ликвидируют расчеты 21-й пожарно-спасательной части. Тушение осложняет штормовой ветер, — сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.





Как уточнили в спасательном ведомстве, угрозы жилым строениям пока нет. На сегодня синоптики прогнозировали порывы ветра до 25 м/с, что по шкале Бофорта классифицируется как сильный шторм.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.

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