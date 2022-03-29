В Волгоградской области потеплеет до +20 градусов

По-настоящему весеннюю - солнечную и теплую - погоду прогнозируют синоптики в Волгоградской области в среду, 30 марта. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.





Ночью столбики термометров за окнами волгоградцев будут показывать от +2º до +7º. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 9-14 м/с, местами порывы до 20 метров в секунду.



