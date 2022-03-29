В Волгоградской области потеплеет до +20 градусов

Полезно знать 29.03.2022 22:08
29.03.2022 22:08
По-настоящему весеннюю - солнечную и теплую - погоду прогнозируют синоптики в Волгоградской области в среду, 30 марта. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.
Ночью столбики термометров за окнами волгоградцев будут показывать от +2º до +7º. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 9-14 м/с, местами порывы до 20 метров в секунду.
Однако уже днем температура воздуха поднимется до +14º, на юге Волгоградской области до +20º. Жители областного центра смогут выйти на обеденный перерыв без курток и пальто - потеплеет до +16º. Ветер не поменяет скорость и направление. В течении суток в северных районах региона прогнозируются небольшие дожди.
Реклама
Поломанные деревья и оторванные тарелки: штормовой ветер буйствует в Волгоградской области29.03.2022 09:08
Полезно знать 29.03.2022 09:08
Викторина: «Как безопасно жить в цифровом мире? Проверь себя»28.03.2022 10:49
Полезно знать 28.03.2022 10:49
Купить продукты не выходя из дома и сэкономить. Три истории об онлайн-доставке28.03.2022 08:26
Полезно знать 28.03.2022 08:26
Штормовой ветер принесет апрельское тепло в Волгоградскую область28.03.2022 08:13
Полезно знать 28.03.2022 08:13
Заметки астролога: рекомендации с 28 марта по 3 апреля 2022 года28.03.2022 08:09
Полезно знать 28.03.2022 08:09
В трех районах Волгограда временно отключат свет 28 марта28.03.2022 07:31
Полезно знать 28.03.2022 07:31
«Позовите профессора»: как распознать туберкулез27.03.2022 16:00
Полезно знать 27.03.2022 16:00
Волгоградскую весну испортит снежный дождь26.03.2022 19:07
Полезно знать 26.03.2022 19:07
Погодка шепчет: весенняя пора сулит тепло в Волгоградской области24.03.2022 21:03
Полезно знать 24.03.2022 21:03
«Дачные» электрички в Волгоградской области запустят со 2 апреля24.03.2022 07:59
Полезно знать 24.03.2022 07:59
Солнечный четверг предвещают синоптики в Волгоградской области23.03.2022 22:28
Полезно знать 23.03.2022 22:28
В Волгоградской области 23 марта потеплеет до +11 градусов22.03.2022 21:09
Полезно знать 22.03.2022 21:09
Туман с мокрым снегом прогнозируют в Волгоградской области21.03.2022 20:43
Полезно знать 21.03.2022 20:43
Профессор ВолгГМУ рассказывает, как избежать последствий лени21.03.2022 09:41
Полезно знать 21.03.2022 09:41
Заметки астролога: рекомендации с 21 по 27 марта21.03.2022 08:17
Полезно знать 21.03.2022 08:17
Реклама