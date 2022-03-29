Полезно знать

В Волгоградской области потеплеет до +20 градусов

Полезно знать 29.03.2022 22:08
29.03.2022 22:08


По-настоящему весеннюю - солнечную и теплую - погоду прогнозируют синоптики в Волгоградской области в среду, 30 марта. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС.

Ночью столбики термометров за окнами волгоградцев будут показывать от +2º до +7º. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 9-14 м/с, местами порывы до 20 метров в секунду. 

Однако уже днем температура воздуха поднимется до +14º, на юге Волгоградской области до +20º. Жители областного центра смогут выйти на обеденный перерыв без курток и пальто - потеплеет до +16º. Ветер не поменяет скорость и направление. В течении суток в северных районах региона прогнозируются небольшие дожди. 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 927-510-59-46
Полезно знать
29.03.2022 09:08
Полезно знать 29.03.2022 09:08

0
Далее
Полезно знать
28.03.2022 10:49
Полезно знать 28.03.2022 10:49

0
Далее
Полезно знать
28.03.2022 08:26
Полезно знать 28.03.2022 08:26

0
Далее
Полезно знать
28.03.2022 08:13
Полезно знать 28.03.2022 08:13

0
Далее
Полезно знать
28.03.2022 08:09
Полезно знать 28.03.2022 08:09

0
Далее
Полезно знать
28.03.2022 07:31
Полезно знать 28.03.2022 07:31

0
Далее
Полезно знать
27.03.2022 16:00
Полезно знать 27.03.2022 16:00

0
Далее
Полезно знать
26.03.2022 19:07
Полезно знать 26.03.2022 19:07

0
Далее
Полезно знать
24.03.2022 21:03
Полезно знать 24.03.2022 21:03

0
Далее
Полезно знать
24.03.2022 07:59
Полезно знать 24.03.2022 07:59

0
Далее
Полезно знать
23.03.2022 22:28
Полезно знать 23.03.2022 22:28

0
Далее
Полезно знать
22.03.2022 21:09
Полезно знать 22.03.2022 21:09

0
Далее
Полезно знать
21.03.2022 20:43
Полезно знать 21.03.2022 20:43

0
Далее
Полезно знать
21.03.2022 09:41
Полезно знать 21.03.2022 09:41

0
Далее
Полезно знать
21.03.2022 08:17
Полезно знать 21.03.2022 08:17

0
Далее

Лента новостей

00:10
Волгоградцы выбрали имена спасенным полицейскими львятамСмотреть фотографии
22:08
В Волгоградской области потеплеет до +20 градусовСмотреть фотографии
21:52
Жителей волгоградской глубинки избавили от дальних поездок к стоматологуСмотреть фотографии
21:44
К строительству метанолового завода в Волгограде привлекут новых инвесторовСмотреть фотографии
21:27
В СК сообщили подробности о поножовщине на ферме под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:39
Брошенные сети с запутавшейся рыбой подняли из водохранилища под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:11
В Дзержинском районе Волгограда локализовали пожар в пойме ЦарицыСмотреть фотографииCмотреть видео
19:56
Волгоградский «Ротор» за 2021 год выплатил агентам более 17 миллионов рублейСмотреть фотографии
19:39
В Волгоградской области сохраняется низкий уровень безработицыСмотреть фотографии
19:13
Приканальный поселок потерял маршрутку до центра ВолгоградаСмотреть фотографии
18:50
Росстат сократил ожидаемую продолжительность жизни волгоградцев на 2 годаСмотреть фотографии
18:48
В OBI заявили об уходе с российского рынка навсегдаСмотреть фотографии
18:06
В Волгограде возобновлено движение трамваев и троллейбусовСмотреть фотографии
17:53
На западе Волгограда ликвидируют крупный ландшафтный пожарСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
Север Волгограда остался без скоростных трамваев из-за аварии на электросетяхСмотреть фотографии
17:30
В Волгоградской области пострадавшая от укусов бойцовского пса взыскала ущерб в судеСмотреть фотографии
17:08
Предприятия-банкроты задолжали волгоградцам 33 миллиона рублейСмотреть фотографии
17:04
В центре Волгограда остановились обесточенные трамваи и троллейбусыСмотреть фотографии
16:58
Авиакомпании снова отменили рейсы из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:54
«Сердца у вас нет!»: жители Краснослободска спасают маршрутку №174 до «Акварели» в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:25
В спецоперации погиб 27-летний танкист из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:34
Власти передумали менять схемы движения маршруток Волжский-ВолгоградСмотреть фотографии
14:32
Магазин OBI возобновит работу в Волгограде в апрелеСмотреть фотографии
14:24
Под Волгоградом у поселка Аэропорт временно закроют железнодорожный переездСмотреть фотографии
14:21
В Волгоградской области руководство почтового отделения осудили за крупную аферуСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде стартовал сезон дорожного ремонтаСмотреть фотографии
13:50
Ураган обесточил часть домов в поселке ВолгоградаСмотреть фотографии
13:39
Бывший вице-президент «Ротора» Рохус Шох переезжает в КазахстанСмотреть фотографии
13:31
Виталий Сазонов по решению суда Волгограда проведет 3 года в колонииСмотреть фотографии
13:15
Услышьте президента: перевозчики требуют от чиновников отказаться от экспериментов с маршрутками Волжский-ВолгоградСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 