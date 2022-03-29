Предприятия-банкроты задолжали волгоградцам 33 миллиона рублей









Объем просроченной зарплатной задолженности в Волгоградской области за месяц снизился всего на 0,7%. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат. На 1 марта долги по зарплате в регионе составили 33 миллиона 939 тысяч рублей. При этом большая часть задолженности – 33 миллиона 575 тысяч рублей – приходится на предприятия-банкроты.

Всего 856 человек не могут получить честно заработанные деньги, 840из них трудились в организациях, которые уже признаны банкротами. Больше всего задолжали своим сотрудникам предприятия обрабатывающей отрасли и строительства.



