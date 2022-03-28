

Обеспечение льготными лекарствами, улучшение жилищных условий, оформление положенных по закону пособий – с этими и другими сложностями нередко сталкиваются люди из социально незащищенных слоев населения. Попадая в затруднительное положение, они ищут юридической помощи и поддержки, однако все чаще люди идут не в государственное юридическое бюро, а «клюют» на заманчивые предложения юридических контор. Здесь они оставляют круглую сумму за то, что могли бы получить в рамках бесплатной юридической помощи.

В подобные ситуации попадают граждане по всей стране, и Волгоградская область – не исключение. Одной из жертв жадных и готовых на всё ради денег юристов стала жительница Волжского, которая поделилась своей историей с ИА «Высота 102» на условиях анонимности. По словам женщины, ее ребенку с ограниченными возможностями здоровья после операции потребовались жизненно необходимые лекарства. Врач в Санкт-Петербурге назначила препараты, однако дома волжанка так и не смогла выяснить, как ей получить льготные медикаменты.

После поиска в интернете адресов и телефонов областного комитета здравоохранения ей пришло смс-сообщение от юридической фирмы с предложением решить ее проблему.

– Поразмыслив, я откликнулась на рекламное предложение, потому что с момента операции прошло уже несколько месяцев, и лекарства были очень нужны, – рассказала волжанка. – Я пришла в фирму, со мной вежливо пообщались, выслушали проблему, после чего подготовили обращение на 10-ти листах и разослали его в несколько мест: администрацию президента, облздрав, Минздрав, уполномоченному по права человека и не только. Мне пообещали, что с таким грамотным, подкрепленным выдержками из закона письмом, разосланным всем подряд, моя проблема будет точно решена.

Предметом договора составители документа честно указали подготовку и отправку документов в интересах заказчика и представление интересов заказчика в органах власти. Такие, казалось бы, простые услуги, которые можно получить бесплатно в государственном юридическом бюро, в частной конторе стоили 15,5 тысяч рублей. Для многодетных, малоимущих, семей с инвалидами, детей-сирот порой это последние средства, но, поверив «всесильным» юристам, они готовы с ними расстаться ради решения наболевшего вопроса.

Обращения, подобные тем, что составили для волжанки - на 10-15 листах, напичканные ссылками на законы и нормативно-правовые акты - регулярно приходят во многие инстанции, в том числе аппарат уполномоченного по правам человека в Волгоградской области. По словам главного специалиста аппарата омбудсмена Юрия Корзеева, за последние несколько лет они получили больше сотни таких писем. Некоторые из них приходят вместе с копиями чека об оплате заоблачно дорогих, но таких простых юридических услуг: 15, 25, 55 тысяч рублей – столько доверчивые люди отдают юристам, выставляющим грабительские ценники.

– В России есть хороший, работающий закон №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», принятый в ноябре 2011 года, – прокомментировал Юрий Корзеев. – Гражданам из социально незащищенных слоев населения дается возможность бесплатно получить необходимые консультации, которые способствуют решению их проблем. Но в течение последних 7-8 лет активную деятельность развили юридические конторы, которые «перехватывают» людей, звонят им, присылают сообщения, убеждают, что их действия гарантированно принесут результат. Немаловажно, что де-юре противоправных действий не совершается. Стороны подписывают договор, предмет и цена которого известны им, а стоимость юридических услуг ничем не регламентируется – у нас свободный рынок. Но де-факто это обман людей, которые в силу отсутствия специальных знаний, недостаточной правовой грамотности верят, что 15-25-55 тысяч рублей – это именно та сумма, которую должны стоить, по сути, копеечные услуги.

Альтернатива неоправданно дорогим юридическим услугам проста: сесть за стол, обдумать, в компетенции какого органа в силах решить проблему или ответить на вопрос, взять лист бумаги, ручку и коротко, своими словами, изложить суть дела.

– Некоторые люди считают, что раз они не могут красиво и юридически грамотно сформулировать свой вопрос, рассказать о проблеме, то нужно к кому-то обязательно пойти за юридической помощью, – говорит Юрий Корзеев. – На самом деле это заблуждение. Достаточно простым языком написать по существу вопроса и самостоятельно отправить письмо в два-три конкретных адреса. Отмечу, как правило, чиновники даже куда охотнее рассматривают письма на одном-двух листах, написанные живым языком, чем мудреные юридические тексты на 15 страницах.

Впрочем, даже если человек готов самостоятельно написать письма в различные органы власти и не стремится за помощью юридических контор, он все равно может угодить в расставленные ими сети. По данным информагентства, в распоряжении этих фирм оказываются целые базы данных жителей Волгоградской и других областей, которые столкнулись с теми или иными проблемами. Настойчивая реклама, дар убеждения, психологические приемы – в ход идет всё, чтобы расположить клиента, который выложит полтора-два десятка тысяч рублей за простейшие вещи.

Впрочем, нельзя сказать, что в Волгоградской области масса подобных контор. Как правило, подолгу они не существуют по одному адресу, регулярно переезжают и меняют свои названия. Одну из таких фирм журналисты ИА «Высота 102» нашли на улице Хиросимы в Центральном районе Волгограда. В интересах наших читателей мы не публикуем ее точный адрес и название, а если вам потребовалась юридическая помощь, обратитесь в государственное юридическое бюро Волгоградской области на улице Чебышева, 46.