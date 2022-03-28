Знать как применять: «Ростелеком» провел викторину по кибербезопасности среди волгоградских школьников
Телеком 28.03.2022 16:24
28.03.2022 16:24
«Ростелеком» совместно с технопарком «Кванториум Политех» провел образовательную викторину по кибербезопасности для волгоградских школьников. В «Кибер-батле» приняли участие более сотни ребят старших классов. Эксперт «Ростелекома» Татьяна Фокина совместно с педагогом ИТ-квантума Жасмин Нургазиевой познакомили участников с основами кибербезопасности и цифровой репутации. Школьники посмотрели обучающие фильмы и закрепили знания участием в викторине.
«Формировать привычки кибергигиены необходимо с детства, как только ребенок получает доступ к интернету. Не все родители понимают, чего детям стоит остерегаться, а многие взрослые знают об интернете даже меньше подростков. Поэтому наши специалисты знакомят ребят с правилами безопасного поведения в сети и используют для этого интерактивные игровые форматы», — отметил Сергей Пулинец, директор Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком».
Участники викторины ответили на вопросы по информационной безопасности, защите от вредоносных программ, действиям по сохранению своих данных, правилам поведения в соцсетях. Организаторы отметили высокий уровень знаний подрастающего поколения и наградили всех участников призами и подарками.
«Мы рады, что ведущая ИТ-компания страны принимает участие в образовании детей, показывает актуальность вопросов безопасности при работе с интернетом. Наши ребята получили не только массу эмоций от соревновательного процесса, проверили свои знания, но и узнали новую информацию, которой они смогут воспользоваться в жизни. Первая встреча в таком формате получилась очень интересной. Следующие, я уверена, привлекут еще большее количество участников», — рассказала Елена Андреева, директор МОУ гимназии №11 Дзержинского района города Волгограда.
«Ростелеком» выступает цифровым партнером «Кванториум Политех» с момента создания технопарка в 2018. Специалисты компании активно участвуют в программе «Инженерные каникулы» ежегодного областного фестиваля «Подружись с искусственным интеллектом», серии образовательных квестов «Квантопогружение», проводят совместные мероприятия, открытые уроки и мастер-классы, курируют проекты учащихся.
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