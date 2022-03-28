Расследования 28.03.2022 14:04
28.03.2022 14:04
До года лишения свободы грозит 56-летнему водителю большегрузного автомобиля Volvo, который пытался дать взятку полицейскому в Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, 28 февраля текущего года водителя грузовика на 506 км федеральной трассы Р-228 задержал наряд ДПС за сокрытие регистрационного номерного знака.
При составлении административного протокола водитель, который был ранее судим, пытался дать взятку инспектору ДПС. Незаконные действия были пресечены. В отношении водителя возбудили уголовное дело. Его расследование завершено. Уголовное дело направлено из ОМВД России «Камышинский» в Камышинский городской суд для рассмотрения.
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