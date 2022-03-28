Курс доллара к рублю упал к уровню месячной давности



Курс доллара США к рублю в понедельник, 28 марта, продолжил падение и вернулся к значениям месячной давности. На Московской бирже американская валюта торгуется на отметке 93,95 рубля, сообщает ИА «Высота 102». Месяц назад, 28 февраля, курс доллара находился на отметке 94,60 рублей.

В пятницу, 25 марта, Центробанк РФ установил курс доллара 95,66 рублей на выходные дни и понедельник, 28 марта. Таким образом, за две недели американская валюта подешевела на 24 рубля 72 копейки.

Зампредседателя комитета Государственной Думы по финансовому рынку Олег Савченко считает, что к настоящему времени курс доллара США соответствует тому уровню спроса, который сформировался на сегодня.

– Курс рубля демонстрирует позитивную динамику, что подтверждает правильные действия ЦБ РФ и правительства. Разумеется, курс регулируется естественным образом, спросом и предложением, однако, когда возникает ажиотаж, то регулировка необходима. Теперь ажиотаж прошел, – прокомментировал депутат в своем Telegram-канале. – Завтра спрос может быть больше, может быть меньше, но это уже естественный процесс. Это не связано ни с какими внешними агрессивными факторами, которые создают западные страны, пытаясь агрессивно влиять на нашу экономику. Поэтому мы, естественно, убираем эту зависимость сегодня аккуратно и постепенно.

По мнению Олега Савченко, процесс снятия этой зависимости не будет быстрым, поскольку западные страны нанесли масштабный и неожиданный удар, приняв наглые, хамские и циничные санкции, прецедентов чему в мире не было.