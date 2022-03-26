Волгоградские овощи попали в российский топ

Экономика 26.03.2022 10:33
26.03.2022 10:33
Тепличные хозяйства Волгоградской области по объемам выращивания овощей закрытого грунта вошли в топ-10 среди российских регионов. По данным Минсельхоза России, высокие показатели наряду с волгоградскими овощеводами также демонстрируют предприятия Липецкой, Московской, Калужской, Белгородской, Челябинской и Новосибирской областей, Краснодарского и Ставропольского края, а также республик Мордовии и Татарстана.
По данным обкомсельхоза, в Волгоградской области основными производителями овощей закрытого грунта являются ООО «Агрокомплекс «Волжский», ООО «Овощевод», СПК «Тепличный» и ГУП ВОСХП «Заря». С начала этого года в регионе произведено 16 тысяч тонн овощей, в том числе 5,8 тысячи тонн томатов и 10,1 тысячи тонн огурцов. Эти объемы соответствуют аналогичному периоду прошлого года.
В целом площадь закрытого грунта в Волгоградской области с 2014 года выросла в 2,5 раза – до 115 га.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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