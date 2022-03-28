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Купить продукты не выходя из дома и сэкономить. Три истории об онлайн-доставке

Полезно знать 28.03.2022 08:26
28.03.2022 08:26


По данным «СберМаркета», количество онлайн-покупок среди волгоградцев в прошлом году увеличилось в 2 раза. Самыми популярными сетями стали «Магнит», METRO, «Лента», «Ашан» и Selgros. На рост онлайн-доставки продуктов оказала влияния пандемия, сейчас услуга уже вошла в повседневную жизнь горожан. 
— С детьми много не походишь по магазину, особенно с маленьким, — рассказывает Елена, домохозяйка и пользователь сервиса «Сбермаркет». — В онлайне я часто беру тяжелые товары: свежие овощи и фрукты, картошку, воду в пятилитровках. Всю молочку тоже в последнее время заказываю с телефона. Всегда привозят вовремя и свежее. 
«Сбермаркет» – федеральный сервис доставки, который позволяет своим клиентам получать продукты и товары по ценам даже ниже, чем в магазинах. В сервисе есть специально выделенные в каталоге категории скидок. По позициям из этих категорий выгода на товар может достигать до 60% от первоначальной цены. 

Как это работает? Курьеры и сборщики сервиса в буквальном смысле ходят в привычные магазины за вас. Они видят вашу онлайн-корзину, собирают пакет с ее помощью – а затем везут вам все, что вы выбрали. Если каких-то позиций нет (или они вызывают сомнения у сборщика, например, бананы зеленые, а помидоры недостаточно упругие) – он обязательно позвонит и предложит замену. 
Не обязательно выбирать в онлайне продукты на всю неделю, хотя, конечно, для плановой доставки в больших объемах сервис подходит лучше всего. Допустим, вы решили приготовить любимые сырники и вдруг поняли: не хватает сметаны. Идти в магазин в разгар готовки— такое себе удовольствие. 
– Иногда я по-старинке отправляю в супермаркет домочадцев, но в последнее время все чаще делаю заказ из магазина у дома и спокойно готовлю дальше, – продолжает Елена. – Обычно привозят быстро, минут за 20-30. 
Иван — будущий актер. Обучается в одном из творческих вузов Волгограда. Двадцатилетний парень привык к постоянной загруженности на учебе, репетициях и лекциях. Старается все делать на ходу. Иногда не хватает времени и сил не то что в магазин сходить, до своей квартиры на пятом этаже добраться.  
— Мне нравится то, что можно сделать заказ в удобное для себя время, и курьер доставит его в целости и сохранности прямо до двери, — делится своими мыслями Иван. — Никто не хамит, не надо стоять в очередях на кассе. Если какого-то товара вдруг не окажется в наличии, с тобой свяжется специалист, все уточнит и предложит альтернативную замену. Условно, просрочку или «черные» бананы никто не привезет (улыбается).   
При сборке и доставке товаров используются термопакеты, хладагенты и прочее специализированное оборудование. Вы получаете продукты, как если бы сами выбирали их только что на полке.
Что важно — стоимость доставки не включается в цену товара, оплачивается отдельно.
 Ольга Валентиновна на заслуженной пенсии. В период пандемии сын научил ее пользоваться «СберМаркетом». И теперь пенсионерка уже сама успешно осваивает интернет-покупки.
— Признаюсь, сначала не верила ничему. Ну как может быть дешевле, чем в обычном магазине? Сын мне все объяснил. Еще здесь чек всегда видишь, все перед глазами, а то на кассе, помню, цена частенько менялась, — рассказывает Ольга Валентиновна. — Оказалось, все не так сложно, как я представляла. Стала чаще покупать продукты сама, сына не беспокою. Тут можно сравнивать цены в разных магазинах и выбирать то, что лучше подходит. 
В каталогах онлайн-магазина есть и отдельные разделы бюджетных товаров: их производит сам ритейлер. Такие продукты не уступают по качеству, но, бывает, существенно выигрывают в цене. 
Пока другие нервно ищут на прилавках всем привычных магазинов «то самое», взамен теряя силы и время, Лена, выбрав все необходимое по лучшей цене, уже играет с детьми, Иван изучает новый сценарий, а Ольга Валентиновна печет блинчики внукам.

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