



Сбер начинает принимать заявки по программе льготного кредитованиясистемообразующих предприятий агропромышленного комплекса. Программа реализуется Минсельхозом России в рамках Постановления Правительства № 375 от 16 марта 2022 года. Банк направил первый реестр потенциальных заемщиков по программе в министерство.

По условиям программы льготные кредиты предоставляются по ставке 10% на срок до 12 месяцев. Максимальная сумма кредита составляет 5 млрд рублей. Срок заключения договора по программе — до 15 декабря 2022 года.