Экономика 25.03.2022 12:40 Новости компаний
25.03.2022 12:40 Новости компаний
Сбер начинает принимать заявки по программе льготного кредитованиясистемообразующих предприятий агропромышленного комплекса. Программа реализуется Минсельхозом России в рамках Постановления Правительства № 375 от 16 марта 2022 года. Банк направил первый реестр потенциальных заемщиков по программе в министерство.
По условиям программы льготные кредиты предоставляются по ставке 10% на срок до 12 месяцев. Максимальная сумма кредита составляет 5 млрд рублей. Срок заключения договора по программе — до 15 декабря 2022 года.
Татьяна Крейтор, управляющий директор, департамент развития корпоративного бизнеса Сбербанка: «Сбер подписал соглашение с Минсельхозом России и готов начать льготное финансирование системообразующих предприятий АПК. Запуск этой программы — важная и своевременная мера, которая поддержит аграриев в текущих условиях и будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства в стране».
Реклама
Глава ВТБ Андрей Костин: проблемы оттока наличной валюты нет25.03.2022 13:16
Экономика 25.03.2022 13:16
Банк «Открытие» снижает ставку по льготным программам ипотеки25.03.2022 12:51
Экономика 25.03.2022 12:51
ПСБ предлагает льготную ипотеку на новых условиях25.03.2022 12:41
Экономика 25.03.2022 12:41
Волгоградская область получит 500 млн рублей на поддержку безработных25.03.2022 11:50
Экономика 25.03.2022 11:50
«Плакать хочется»: топ продуктов, взлетевших в цене в Волгоградской области, возглавил лук25.03.2022 10:37
Экономика 25.03.2022 10:37
ВТБ стабилизировал клиентопоток в офисах25.03.2022 10:21
Экономика 25.03.2022 10:21
На табачной фабрике и других предприятиях Волгограда грядут массовые увольнения25.03.2022 09:58
Экономика 25.03.2022 09:58
ЦБ заявил о снижении темпов инфляции в Волгоградской области в феврале25.03.2022 08:37
Экономика 25.03.2022 08:37
Магазины в Волгограде отказываются от бумажных чеков из-за дефицита ленты24.03.2022 16:00
Экономика 24.03.2022 16:00
Волжская ГЭС и «Титан-Баррикады» попали под санкции Лондона24.03.2022 15:09
Экономика 24.03.2022 15:09
Банк «Открытие» поднялся на 10 позиций в рейтинге надежности российских банков24.03.2022 14:37
Экономика 24.03.2022 14:37
ВТБ дополнительно поддержит семьи с детьми 8-16 лет24.03.2022 14:35
Экономика 24.03.2022 14:35
Бочаров поручил волгоградцам интенсивнее сушить свеклу и морковку24.03.2022 12:43
Экономика 24.03.2022 12:43
Банк «Открытие» дарит предпринимателям до двух лет бесплатной подписки на интернет-бухгалтерию «Моё дело»24.03.2022 12:32
Экономика 24.03.2022 12:32
Волгоградцам предлагают работу в Европе и Китае24.03.2022 12:12
Экономика 24.03.2022 12:12
Реклама