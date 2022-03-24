Погодка шепчет: весенняя пора сулит тепло в Волгоградской области









Теплую весеннюю погоду прогнозируют синоптики в Волгоградской области в преддверии выходных, 25 марта. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.

Ночью в области температура воздуха будет колебаться от -4 до +1, в северных районах региона ожидается до -10 градусов мороза. Ветер до утра будет юго-восточный со скоростью 2-7 м/с.

Однако уже днем воздух прогреется до 12 градусов тепла. Ветер сменится на восточный, который будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.



