Погодка шепчет: весенняя пора сулит тепло в Волгоградской области

Полезно знать 24.03.2022 21:03
24.03.2022 21:03
Теплую весеннюю погоду прогнозируют синоптики в Волгоградской области в преддверии выходных, 25 марта. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.
Ночью в области температура воздуха будет колебаться от -4 до +1, в северных районах региона ожидается до -10 градусов мороза. Ветер до утра будет юго-восточный со скоростью 2-7 м/с.
Однако уже днем воздух прогреется до 12 градусов тепла. Ветер сменится на восточный, который будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.
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