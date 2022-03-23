В Волгограде экстренно эвакуировали посетителей ТЦ «Ворошиловский»





В Волгограде вечером 23 марта экстренно эвакуировали сотрудников и персонал торгового центра «Ворошиловский». Как сообщают читатели ИА «Высота 102», возле здания находятся кинологи, МЧС и полиция. Перед входом в торговый центр натянуты сигнальные ленты.