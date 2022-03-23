В Волгограде экстренно эвакуировали посетителей ТЦ «Ворошиловский»

Происшествия 23.03.2022 17:44
23.03.2022 17:44
В Волгограде вечером 23 марта экстренно эвакуировали сотрудников и персонал торгового центра «Ворошиловский». Как сообщают читатели ИА «Высота 102», возле здания находятся кинологи, МЧС и полиция. Перед входом в торговый центр натянуты сигнальные ленты.
По предварительным данным, ТЦ «Ворошиловский» был эвакуирован в связи с поступившим сообщением об угрозе теракта. На место по отработанному алгоритму прибыли все экстренные службы. Проводится проверка.
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