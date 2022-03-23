Двухлетнего ребенка госпитализировали в Алексеевскую ЦРБ из хутора Ларинский в Волгоградской области после того, как во дворе своего дома он упал в наполненный водой бассейн. Взрослых не было рядом в момент происшествия. В результате пострадавший впал в кому, сообщил ИА «Высота 102» источник в экстренных службах.
В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области подтвердили информацию о произошедшем.
– По факту получения травм малолетним ребенком сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будут изучены все обстоятельства, – прокомментировали в областном Главке МВД.