Солнечный четверг предвещают синоптики в Волгоградской области

Полезно знать 23.03.2022 22:28
23.03.2022 22:28
Солнечную погоду с теплым ветром прогнозируют синоптики в Волгоградской области в четверг, 24 марта. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.
Ночью в регионе температура воздуха будет колебаться от -6º до -1º, местами заморозки до -13º. Однако уже утром теплое солнце согреет воздух до +7º, в южных районах Волгоградской области столбик термометра поднимется до +10º. В течении суток метеорологи обещают волгоградцам юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с.
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