Борьба с коррупцией

Детскую поликлинику в Волгограде поймали на нарушениях при закупке

Борьба с коррупцией 23.03.2022 15:17
23.03.2022 15:17


Комитет здравоохранения Волгоградской области по итогам плановой проверки детской поликлиники №3 в Волгограде обнаружил нарушения законодательства о закупках, допущенные учреждением в 2021 году. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованную на сайте облздрава официальную информацию об итогах проверки.

В октябре 2021 года руководство поликлиники нарушило собственное положение о закупке малого объема, которая проводится вне электронной торговой системы (ЭТС), пояснили в профильном комитете в ответ на редакционный запрос. В частности, медучреждение может заключать договоры вне ЭТС на сумму до 5 тысяч рублей. Однако в середине прошлой осени поликлиника заключила договор на изготовление бланков строгой отчетности, направлений на анализы, рецептурных талонов и прочего на сумму 14,4 тысячи рублей.

– Согласно объяснениям учреждения, в октябре 2021 года, в период роста заболеваемости среди детей, в целях безотлагательной и оперативной поставки бланочной продукции, необходимой при оказании помощи несовершеннолетним пациентам, данная закупка произведена вне ЭТС, – прокомментировали в облздраве.

Комитет здравоохранения отправит материалы плановой проверки в федеральную антимонопольную службу до 30 марта. ФАС как орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок по 223-ФЗ, примет меры в соответствии с действующим законодательством, заключили в облздраве.

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