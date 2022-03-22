Приговор Арсену Мелконяну огласят в Волгограде за закрытыми дверями





Сегодня, 22 марта, в Центральном районном суде Волгограда состоится оглашение приговора по уголовному делу об убийстве риелтора Романа Гребенюка в центральном офисе одного из банков. По версии следствия, поводом к жестокой расправе над волгоградцем послужила переписка в родительском чате.

— Оглашение назначено на 11.00. Представители СМИ, к сожалению, в судебном заседании не смогут участвовать из-за действия антиковидных ограничений, — пояснила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Несмотря на то, что на минувшей неделе Роспотребнадзор отменил обязательную вакцинацию от ковида, а накануне губернатор объявил о послаблениях из-за снижения заболеваемости, в регионе продолжает действовать масочный режим. Именно это принципиальное ограничение, которое в ближайшее время отменять не планируют, и перекрывает доступ журналистам на оглашение приговора Мелконяну. Событие, которого больше года ожидали многие жители Волгограда, пройдет за закрытыми дверями без СМИ.

Как установлено в судебном следствии, нападение на риелтора произошло 23 октября 2020 года. Арсен Мелконян нанес своему оппоненту смертельные удары в офисе банка на улице Коммунистической в Центральном районе Волгограда. От полученных повреждений потерпевший спустя некоторое время скончался, не приходя в сознание.

Фигурантами дела выступают Арсен Мелконян, его сестра Анна и ее супруг Арман Смбатян. Гособвинение считает вину всех троих доказанной. Представитель потерпевшей просила суд о максимально возможном наказании для подсудимых. Обвиняемые не согласны с доводами стороны обвинения.

— Прошу суд назначить максимальное наказание, озвученное в прениях: Арсену Мелконяну и Арману Смбатяну по 15 лет лишения свободы каждому, Анне Мелконян — 12 лет колонии. Также прошу не учитывать обстоятельства, которые могут каким-либо образом смягчить наказание подсудимым.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало об экстравагантном поведении Арсена Мелконяна. Выступая с последним словом фигурант дела декламировал стихи собственного сочинения и местами его это очень веселило.

Сестра убитого Светлана Гребенюк считает все перформансы Мелконяна лишь уловкой и издевкой с целью избежать сурового наказания. Женщина намерена лично прийти на оглашение приговора.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области