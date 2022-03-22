Расследования

Приговор Арсену Мелконяну огласят в Волгограде за закрытыми дверями

Расследования 22.03.2022 09:30
22.03.2022 09:30


Сегодня, 22 марта, в Центральном районном суде Волгограда состоится оглашение приговора по уголовному делу об убийстве риелтора Романа Гребенюка в центральном офисе одного из банков. По версии следствия, поводом к жестокой расправе над волгоградцем послужила переписка в родительском чате.

— Оглашение назначено на 11.00. Представители СМИ, к сожалению, в судебном заседании не смогут участвовать из-за действия антиковидных ограничений, — пояснила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Несмотря на то, что на минувшей неделе Роспотребнадзор отменил обязательную вакцинацию от ковида, а накануне губернатор объявил о послаблениях из-за снижения заболеваемости, в регионе продолжает действовать масочный режим. Именно это принципиальное ограничение, которое в ближайшее время отменять не планируют, и перекрывает доступ журналистам на оглашение приговора Мелконяну. Событие, которого больше года ожидали многие жители Волгограда, пройдет за закрытыми дверями без СМИ. 

Как установлено в судебном следствии, нападение на риелтора произошло 23 октября 2020 года. Арсен Мелконян нанес своему оппоненту смертельные удары в офисе банка на улице Коммунистической в Центральном районе Волгограда. От полученных повреждений потерпевший спустя некоторое время скончался, не приходя в сознание.

Фигурантами дела выступают Арсен Мелконян, его сестра Анна и ее супруг Арман Смбатян. Гособвинение считает вину всех троих доказанной. Представитель потерпевшей просила суд о максимально возможном наказании для подсудимых. Обвиняемые не согласны с доводами стороны обвинения.

— Прошу суд назначить максимальное наказание, озвученное в прениях: Арсену Мелконяну и Арману Смбатяну по 15 лет лишения свободы каждому, Анне Мелконян — 12 лет колонии. Также прошу не учитывать обстоятельства, которые могут каким-либо образом смягчить наказание подсудимым.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало об экстравагантном поведении Арсена Мелконяна. Выступая с последним словом фигурант дела декламировал стихи собственного сочинения и местами его это очень веселило.

Сестра убитого Светлана Гребенюк считает все перформансы Мелконяна лишь уловкой и издевкой с целью избежать сурового наказания. Женщина намерена лично  прийти на оглашение приговора.

Фото: объединенная пресс-служба судов Волгоградской области

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Расследования
22.03.2022 15:00
Расследования 22.03.2022 15:00

0
Далее
Расследования
22.03.2022 14:51
Расследования 22.03.2022 14:51

0
Далее
Расследования
22.03.2022 14:46
Расследования 22.03.2022 14:46

0
Далее
Расследования
22.03.2022 12:58
Расследования 22.03.2022 12:58

0
Далее
Расследования
22.03.2022 12:54
Расследования 22.03.2022 12:54

0
Далее
Расследования
22.03.2022 10:30
Расследования 22.03.2022 10:30

0
Далее
Расследования
21.03.2022 19:34
Расследования 21.03.2022 19:34

0
Далее
Расследования
21.03.2022 17:25
Расследования 21.03.2022 17:25

0
Далее
Расследования
21.03.2022 15:43
Расследования 21.03.2022 15:43

0
Далее
Расследования
21.03.2022 12:30
Расследования 21.03.2022 12:30

0
Далее
Расследования
21.03.2022 11:17
Расследования 21.03.2022 11:17

0
Далее
Расследования
19.03.2022 14:27
Расследования 19.03.2022 14:27

0
Далее
Расследования
18.03.2022 17:33
Расследования 18.03.2022 17:33

0
Далее
Расследования
18.03.2022 15:11
Расследования 18.03.2022 15:11

0
Далее
Расследования
18.03.2022 13:59
Расследования 18.03.2022 13:59

0
Далее

Лента новостей

15:16
Госдума приняла закон на случай дефицита лекарств в РоссииСмотреть фотографии
15:00
Волгоградским школьникам переносят ВПР из-за COVID-19Смотреть фотографии
14:51
В Волгограде Арсен Мелконян получил 11 лет строгача, Анна Мелконян – 5 лет общего режимаСмотреть фотографии
14:46
Пару из Новороссийска осудят в Волгограде за телефонное мошенничествоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:18
В Волгоградской области закрылись первые пункты вакцинации в ТРЦСмотреть фотографии
13:44
Жителя Волгоградской области расстреляли из пистолета возле кафеСмотреть фотографии
13:30
Бочаров обсудил с омбудсменами защиту прав волгоградцевСмотреть фотографии
13:09
«Ситиматик-Волгоград» заставили вернуть селянам деньги за невывезенный мусорСмотреть фотографии
12:58
Браконьера с сетями и лодкой задержали на ерике Гнилой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:54
Уроженец Волгограда Захар Зимаков задержан в Ленобласти по подозрению в растлении школьницСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде силовики накрыли подпольный цех суррогатного алкоголяСмотреть фотографииCмотреть видео
11:42
В Волгоградской области заразились коронавирусом 646 человекСмотреть фотографии
11:10
Полиция опубликовала видео с волгоградцем, отоварившимся по чужой картеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
Прирост новых случаев ОРВИ в Волгоградской области составил 6%Смотреть фотографии
10:48
Под Волгоградом 31 дом Минобороны вывели из незаконного управленияСмотреть фотографии
10:42
Волгоградцы с доходом от 80 тысяч готовы отказаться на 10 лет от зарубежных товаровСмотреть фотографии
10:30
В Волжском главу стройфирмы будут судить за неуплату НДС на 16 млн рублейСмотреть фотографии
09:58
В Волгограде грядет весенне-летнее обновление дорожной разметкиСмотреть фотографии
09:37
В Волгоградской области задержали сбежавшего с места ДТП водителя ВАЗаСмотреть фотографии
09:34
Волгоградским кафе и магазинам «автоматом» продлили лицензию на торговлю алкоголемСмотреть фотографии
09:30
Приговор Арсену Мелконяну огласят в Волгограде за закрытыми дверямиСмотреть фотографии
09:14
Шквал эмоций: в Волгограде прогремела премьера «Королевского цирка»Смотреть фотографии
08:59
В Волгограде появятся новые светофоры с «бегущими» пешеходамиСмотреть фотографии
08:41
Благотворительный фонд в Волжском обвинил зоозащитниц в предательстве приютаСмотреть фотографии
08:39
В Волгоградской области ограничат движение на ж/д переездеСмотреть фотографии
07:57
«Рожденный летать»: как аэросъемка стала главной страстью волжанина Артема ВеликжанинаСмотреть фотографии
07:56
В Волгограде элитный поселок останется без света на восемь часовСмотреть фотографии
21:17
В Волгоград привезли чудотворную икону Божией Матери «Казанская»Смотреть фотографии
21:09
Каршеринговая компания завалила суд в Волгограде исками к водителямСмотреть фотографии
20:43
Туман с мокрым снегом прогнозируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 