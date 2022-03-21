Жители Волгоградской области, как многие соотечественники из других городов, не первую неделю живут, разыскивая в магазинах сахар, гречку и муку. С первым из перечисленных продуктов дела обстоят сложнее всего - «урвать» пачку сладкого песка к чаю удается по счастливой случайности и далеко не всем волгоградцам. Значит ли это, что в стране грядет глобальный дефицит продуктов и правы ли россияне, запасаясь впрок? На эти вопросы ответили эксперты Минпромторга России, торговых сетей и Волгоградской торгово-промышленной палаты.

— У нас с сахаром нет никаких проблем, наши производители производят его в достаточном количестве, — заявляет заместитель Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. — И с учётом того, что принято решение о запрете экспорта и о свободном импорте этого продукта, мы вообще не ожидаем никаких перебоев с этой действительно востребованной сегодня у населения товарной позицией.

В качестве примера замминистра Евтухов напоминает начало ковидного 2020 года.

— Тогда тоже было много вопросов по поводу различных продуктов питания. И ажиотажный спрос в тот период был намного больше, чем сейчас. То есть он был на все категории продуктов питания. Не только сахар, не только гречка, не только мука, но и мясо, курица, рыба, консервы – сметалось всё, — говорит представитель Минпроматорга. — И при этом мы не видели пустых полок. Таким образом, и правительство, и производители, и торговля, российский ритейл доказали свою состоятельность и способность обеспечить население всеми необходимыми продуктами питания без перебоев. То же самое и сейчас. Мы видим повышенный спрос на сахар и соль, практически две позиции, которые сегодня в таком тренде. Но при этом надо сказать, что, к сожалению, те перебои, которые возникают, связаны с тем, что в крупном ритейле, который составляет порядка 40% российского рынка, было принято решение о предельно допустимой наценке на этот продукт не более 5%. Такую же торговую политику проводят и российские производители. Поэтому цена в крупном ритейле значительно отличается от цены в малой и средней торговле, где, в общем, никаких проблем с пустыми полками под сахар нет. И ситуация сложилась таким образом, что домохозяйства сегодня закупают продукты впрок, то есть уже, по нашим расчётам, закупили не на месяц, не на два, а, может быть, даже на полгода. Я ещё раз хочу сказать, что сахара у нас предостаточно. У нас нет никакого дефицита, никаких проблем с этим. Мы это доказали в 2020 году, мы это докажем сейчас.





Виктор Евтухов убежден, что в ближайшие недели нездоровый ажиотаж уйдет в прошлое.

— Мы уже видим сокращение спроса. Просто хочется призвать население не делать вложение в этот продукт на месяцы или, может быть, даже годы, потому что невозможно будет его перепродать, невозможно будет его вернуть в сеть, так как у нас продукты питания, как известно, не принимаются обратно. Думаю, что нужно успокоиться и покупать столько сахара, сколько необходимо для того, чтобы комфортно существовать и вести нормальный образ жизни».

Созвучное Евтухову мнение, напомним, ранее высказывал глава Волгоградской торгово-промышленной палаты. Вадим Ткаченко, в частности, заявлял, что росту спроса на сахар способствуют сами потребители, пытаясь закупить продукт впрок. Он также говорил о достаточных запасах сахара в российских закромах.

На земле — а именно в торговых сетях — также убеждены, что раскупать сахар, муку и гречку у потребителе нет никакой необходимости. Так, замначальника дирекции по закупкам группы компаний «Тамерлан» на минувшей неделе заявляла, что обстановка с непродовольственными и продовольственными запасами стабильная, перебоев каких-то критических нет, а продукцию в магазинах по несколько раз вдень выставляют на полки.

— Да, существует неоправданный ажиотажный спрос на некоторые товары, в частности на сахар, муку, но наша сеть не замечает каких-то сильных перебоев с поставками. В стране и в регионе производят достаточное количество продуктов, их в достатке, в избытке. И мы призываем всех покупателей взвешенно подходить к запасам, — убеждала волгоградцев Анна Джимбеева. — Думаю, люди помнят пережитки 90-х, когда были перебои с поставками. Но сегодня ситуация абсолютно другая.

Дефицит муки, по мнению экспертов, также не грозит жителям Волгоградской области. На площадках хранения в регионе находится более 2,5 млн тонн зерна. При этом собственные нужды региона не превышают в год 1,5 млн тонн.





Аналогичная ситуация, по сведениям Минпромторга, и на рынке средств гигиены.

— По поводу предметов женской гигиены, подгузников, тишью, – у нас опять-таки запасов в сетях сделано очень и очень много, на два-три месяца. Во-вторых, запасов сырья и необходимых материалов у производителей тоже на период до трёх месяцев, — сообщил Виктор Евтухов. — То есть и здесь нет никакого риска, что будет дефицит. А то, что где-то появляются опустевшие полки – здесь вопросы логистики, перестройки цепочек поставок.

В Волгоградской области, по сведениям облпромторга, запас прокладок сформирован на ближайшие полтора месяца.