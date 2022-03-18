На повышенный спрос в волгоградских магазинах на средства гигиены, в частности, прокладки и туалетную бумагу отреагировали в торговых сетях «Покупочка» и «ПокупАЛКО». Как сообщила ИА «Высота 102» Анна Джимбеева, заместитель начальника дирекции по закупкам группы компаний «Тамерлан», в настоящее время обстановка с непродовольственными и продовольственными запасами в регионе стабильная.

— Перебоев каких-то критических в нашей сети нет, мы регулярно в течение дня несколько раз выкладываем товары на полки. Да, существует неоправданный ажиотажный спрос на некоторые товары, в частности на сахар, муку, но наша сеть не замечает каких-то сильных перебоев с поставками. В стране и в регионе производят достаточное количество продуктов, их в достатке, в избытке. И мы призываем всех покупателей взвешенно подходить к запасам, — заявила Анна Джимбеева. — Думаю, люди помнят пережитки 90-х, когда были перебои с поставками. Но сегодня ситуация абсолютно другая, и наши предприятия в хорошем объеме регулярно делают поставки.

По словам топ-менеджера, распределительный центр «Покупочки» поддерживает поставки и запасы в должном объеме. В торговой сети заверили, что в ближайшие недели люди увидят, что товары поступают на полки своевременно, и ажиотажный спрос сойдет на нет и вернется к своему нормальному состоянию.

Дефицит средств гигиены опровергли и в администрации Волгоградской области. По данным облпромторга и ТЭК, в торговых сетях и распределительных центрах Волгоградской области имеется достаточный запас гигиенических товаров первой необходимости — туалетной бумаги, памперсов, прокладок. Ежедневно во все магазины осуществляются поставки в соответствии с установленными графиками. В регионе обеспечен запас средств гигиены на 1,5 месяца, памперсов — на 2 месяца. Важно, что все запасы выполняются в штатном режиме, пояснили в ведомстве.

По информации Минпромторга России, дефицит средств гигиены нашей стране не грозит. В России работает достаточное количество предприятий, у которых есть запас продукции и сырья для производства. При этом эксперты подчеркивают, что нехватки продукции в магазинах можно избежать, если покупатели будут делать покупки как обычно, а не запасаться впрок.

Например, в Волгоградской области выпуском средств гигиены занимаются три предприятия. Так, ООО «Волгоградское предприятие «ЛУЧ» выпускает туалетную бумагу, ТООО «ПК «Снежинка» — туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки, ООО «ХЭНАНЬ (ВОСТОК) СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ» — памперсы. Стоит отметить, что на площадке ПК «Снежинка» благодаря льготным займам регионального Фонда развития промышленности модернизируется производство, что позволит дополнительно увеличить выпуск бумажных полотенец и туалетной бумаги.

Напомним, в Волгоградской области создан штаб по оперативному мониторингу потребительских цен и наличия товаров первой необходимости в регионе, в состав которого вошли руководители исполнительных органов власти, контрольных и правоохранительных органов. При выявлении фактов совершенных или готовящихся правонарушений на потребительском рынке штаб направляет информацию для проверки и принятия мер в уполномоченные органы.





Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о повышенном спросе в Волгограде на сахар, что привело к росту цен на этот продукт, ставший дефицитом. Сегодня же стало известно о том, что Волгоградское УФАС направило 29 писем местным производителям и продавцам продуктов питания, стройматериалов и лекарств с предупреждением о недопустимости спекуляций с ценами и об ответственности за эти действия.

