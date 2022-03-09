Названа причина нехватки сахара в Волгоградской области

Президент региональной Волгоградской торгово-промышленной палаты 9 марта выступил с официальным заявлением по поводу нехватки сахара в продуктовых магазинах. Как сообщает ИА "Высота 102", Вадим Ткаченко убежден, что ажиотаж создан самими же волгоградцами.

— Росту спроса на сахар способствуют сами потребители, пытаясь закупить продукт впрок, — заявил Ткаченко. — Никаких оснований для этого нет — товарные запасы сахара в регионе регулярно восполняются, в этом задействованы торговые сети, поставщики и «Союз сахаропроизводителей России».

Одновременно в облпромторге напоминают, что для оперативного мониторинга потребительских цен и наличия товаров первой необходимости в Волгоградской области создан и работает межведомственный штаб.

— Все факты необоснованного завышения цен, правонарушений в сфере потребительского рынка направляются для проверки в правоохранительные органы и надзорные ведомства, — сообщают в ведомстве. — По последним данным Волгоградстата, средняя цена на сахар-песок в регионе составила 54,54 руб. за кг, при этом цены на него в Волгоградской области ниже, чем в среднем по России и ЮФО.

В соседних регионах, по сведениям органа статистики, упаковка сахара стоит в эти дни 56,47 рублей.