В Волгограде директора УК обвиняют в злоупотреблениях на 32 млн рублей









Перед судом в Волгограде предстанет директор УК «Домовладелец Советского района» по обвинению в злоупотреблении полномочиями на сумму более 32 миллионов рублей. Как уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора управляющей организации. Вину в содеянном мужчина полностью признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд.

Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду.

По версии следствия, директор УК с января 2017 года по ноябрь 2019 года получал от населения денежные средства в качестве оплаты за тепло и воду, но до ресурсоснабжающих организаций деньги в полном объеме не дошли. Поставщикам коммунальных услуг был нанесен ущерб в сумме более 32 миллионов рублей, которые фигурант уголовного дела потратил на деятельность организации, не связанную с оплатой коммунальных ресурсов.

По данным ИА «Высота 102», перед судом предстанет директор УК «Домовладелец Советского района» Вячеслав Шишкин.

Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы.



