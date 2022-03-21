Расследования

В Волгограде директора УК обвиняют в злоупотреблениях на 32 млн рублей

Расследования 21.03.2022 15:43
21.03.2022 15:43



Перед судом в Волгограде предстанет директор УК «Домовладелец Советского района» по обвинению в злоупотреблении полномочиями на сумму более 32 миллионов рублей. Как уточнила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора управляющей организации. Вину в содеянном мужчина полностью признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд.
Расследование уголовного дела проводилось УМВД России по г.Волгограду.
По версии следствия, директор УК с января 2017 года по ноябрь 2019 года получал от населения денежные средства в качестве оплаты за тепло и воду, но до ресурсоснабжающих организаций деньги в полном объеме не дошли.  Поставщикам коммунальных услуг был нанесен ущерб в сумме более 32 миллионов рублей, которые фигурант уголовного дела потратил на деятельность организации, не связанную с оплатой коммунальных ресурсов.
По данным ИА «Высота 102», перед судом предстанет директор УК «Домовладелец Советского района» Вячеслав Шишкин. 
Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 4 лет лишения свободы. 

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