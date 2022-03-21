Туман с мокрым снегом прогнозируют в Волгоградской области

Туман, снег и гололедицу прогнозируют синоптики в северных районах Волгоградской области во вторник, 21 марта.

По данным Волгоградского ЦГМС, в ночь с 20 на 21 марта температура воздуха будет колебаться от -1 до -6 градусов, в отдельных районах ожидается до -12.

Днем на юге региона воздух прогреется до +9 градусов тепла. Ветер в течение суток ожидается северный, северо-восточный со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 14 м/с.



