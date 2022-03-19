Происшествия

На митинге "Крымская весна" задержали волгоградца с антивоенным плакатом

Происшествия 19.03.2022 10:41
19.03.2022 10:41


В Волгограде задержали мужчину  на митинге-концерте «Крымская весна». Как сообщает ИА «Высота 102», 32-летний Даниэль Куракин во время шествования колонны продемонстрировал плакат с антивоенным содержанием. Участники митинга попытались вырвать плакат из рук волгоградца.  В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что мужчина нарушил регламент заявленной тематики публичного мероприятия. Его доставили в отдел полиции, где в отношении него были составлены административные протоколы по ч. 8 ст. 20.2 и по ч. 1 ст. 20.3.3. Меру наказания по этим статьям сегодня назначит Центральный суд.


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