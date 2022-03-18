Банда расхитителей багажа в аэропорту Волгограда уезжает в колонию









Волгоградский областной суд не нашел оснований для отмены приговора бывшим работникам аэропорта Волгограда, осужденным летом прошлого года за кражи вещей из багажа пассажиров. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, квалификация действий виновных, а также вид и размер назначенного им наказания, оставлены без изменения.

Дзержинский районный суд Волгограда в августе 2021 года приговорил организатора преступной группы – Сергея Хиврича к 6 годам колонии общего режима. Остальным членам группы, в зависимости от участия каждого в совершаемых преступлениях, назначено от 3 до 5 лет колонии.

Судом установлено, что в конце 2017 года 32-летний Сергей Хиврич, являясь приемосдатчиком багажа службы организации пассажирских и грузовых перевозок ПАО «Международный аэропорт Волгоград», создал организованную преступную группу, специализирующуюся на хищении имущества из багажа пассажиров. Он привлек в преступную группу 5 сотрудников аэропорта (приемосдатчиков) и свою знакомую, которая осуществляла сбыт похищенного имущества. В целях конспирации они организовали тайник в межпотолочном пространстве служебного туалета терминала аэропорта, в котором похищенное имущество хранилось до окончания рабочей смены.

С января по июль 2019 года им удалось похитить из багажа пассажиров ювелирные украшения и денежные средства (доллары и евро) на общую сумму 916 953 рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области. Расследование проводили сотрудники Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте.



