ВТБ начинает продажу золотых слитков

Экономика 18.03.2022 11:13 Новости компаний
18.03.2022 11:13 Новости компаний
ВТБ одним из первых на рынке запускает продажу инвестиционных драгоценных слитков для состоятельных клиентов. Слитки золота высшей 999 пробы можно приобрести по индивидуальному заказу. ВТБ на три месяца обеспечит бесплатное хранение слитков золота.
Клиенты смогут приобрести в ВТБ мерные слитки золота, произведенные российскими аффинажными заводами. Расплатиться за этот драгоценный металл можно как рублями, так и в иностранной валюте, в рамках нового закона № 55-ФЗ, подписанного Президентом Российской Федерации 14 марта 2022 г. Стоимость формируется в день покупки на основе текущей рыночной котировки.
Минимальный объем для приобретения – 1 кг, максимальный – 26,6 кг. В рамках продажи будут выпущены все необходимые сертифицирующие документы, получение самих слитков доступно в хранилище. Клиенты могут забрать физическое золото или оставить его в банке на ответственном хранении – услуга предоставляется бесплатно на три месяца. В ВТБ прогнозируют, что новый продукт будет востребован у клиентов, особенно с учетом того, что 1 марта в России был отменен НДС 20% на покупку драгоценных металлов физическими лицами.
«Мы понимаем, что сейчас на рынке не так много активов, показывающих уверенную положительную динамику, поэтому готовы предложить нашим клиентам все доступные инструменты для защиты сбережений от инфляционных рисков. На мировых рынках золото традиционно торгуется в долларах, поэтому покупка металла становится выгодным вложением и в рублях, и в иностранной валюте. Новый продукт позволит состоятельным клиентам направить часть валютных сбережений в безопасный и доходный инструмент», - прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегии».
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