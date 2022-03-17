Экономика

Банк «Открытие»: более 2,5 тысячи спортсменов зарегистрировалось на Югорский лыжный марафон

Экономика 17.03.2022 13:25
17.03.2022 13:25


За 2 месяца с начала регистрации заявки на участие в Югорском лыжном марафоне подало более 2,5 тысячи лыжников из 44 регионов России. Организаторы гонки  – правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры в партнерстве с банком «Открытие»  – ждут большого количества спортсменов и зрителей. Этому будут способствовать отмена эпидемиологических ограничений, два дня соревнований, а также участие самых звездных спортсменов сборной Росси по лыжным гонкам.
До старта марафона, который состоится 8-9 апреля в пойме реки Горная в Ханты-Мансийске, осталось меньше месяца. При этом уже есть надежда на новый рекорд как по числу участников, так и по количеству регионов, откуда приедут лыжники.
Более 50% всех зарегистрированных участников марафона на сегодняшний день - жители Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Их заявилось около 1300 человек.  На втором месте по количеству лыжников, которые пробегут в этом году трассу в пойме реки Горная – Свердловская область (12% от общего количества участников), третье место – у спортсменов из Москвы и Московской области (7%). Замыкают топ-5 регионов по числу участников Югорского лыжного марафона Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Также большое количество спортсменов уже делегировали Пермский край, Омская, Челябинская и Новосибирская области. На марафон приедут спортсмены из Камчатского края, Архангельской области, Хабаровского края, Брянской области и даже лыжники из Казахстана.
«Интерес к гонке добавляет участие лыжников сборной России, которые на прошедшей Олимпиаде в Пекине установили абсолютный исторический рекорд по количеству медалей, в том числе золотых. Для многих спортсменов Югорский лыжный марафон стал уже традиционным завершением сезона, красивой возможностью еще раз продемонстрировать свое мастерство, сравнить себя с выдающимися лыжниками, оценить, на что сделать акцент при подготовке к следующему сезону. Мне кажется крайне важным давать нашим спортсменам такую возможность – выступать, бороться, оставаться в форме»,  – отметил управляющий Западно-Сибирским филиалом банка «Открытие» Виталий Мосунов.
На увеличение числа участников может положительно повлиять решение оргкомитета марафона отменить ограничительные эпидемиологические меры. Теперь участие в марафоне может принять любой желающий, предоставлять ПЦР-тест или сертификат о вакцинации против COVID-19 больше не нужно. Также снято ограничение на участие спортсменов старше 65 лет, они могут принять участие в марафоне в очной форме.
Напомним, что Югорский лыжный марафон в этом году будет проходить два дня. В первый день спортсмены пройдут дистанцию 50 км классическим стилем, во второй состоится массовый забег на три дистанции - 50, 25 и 5 км. Регистрация на марафон продлится до 7 апреля.
Информационные партнеры Югорского лыжного марафона-2022  – РИА Новости Спорт (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры), а также Metaratings.ru, окружная телерадиокомпания «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.
 

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК Grand Avenue - всего 800 м до центра Волгограда

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +8(8442)33-50-06
Экономика
17.03.2022 13:59
Экономика 17.03.2022 13:59

0
Далее
Экономика
17.03.2022 11:51
Экономика 17.03.2022 11:51

0
Далее
Экономика
17.03.2022 11:49
Экономика 17.03.2022 11:49

0
Далее
Экономика
17.03.2022 10:14
Экономика 17.03.2022 10:14

0
Далее
Экономика
17.03.2022 09:47
Экономика 17.03.2022 09:47

0
Далее
Экономика
17.03.2022 09:07
Экономика 17.03.2022 09:07

0
Далее
Экономика
17.03.2022 09:03
Экономика 17.03.2022 09:03

0
Далее
Экономика
16.03.2022 18:33
Экономика 16.03.2022 18:33

0
Далее
Экономика
16.03.2022 16:58
Экономика 16.03.2022 16:58

0
Далее
Экономика
16.03.2022 14:35
Экономика 16.03.2022 14:35

0
Далее
Экономика
16.03.2022 14:20
Экономика 16.03.2022 14:20

0
Далее
Экономика
16.03.2022 13:58
Экономика 16.03.2022 13:58

0
Далее
Экономика
16.03.2022 13:53
Экономика 16.03.2022 13:53

0
Далее
Экономика
16.03.2022 13:10
Экономика 16.03.2022 13:10

0
Далее
Экономика
16.03.2022 11:46
Экономика 16.03.2022 11:46

0
Далее

Лента новостей

13:59
«С сахаром и прокладками проблем нет»: в правительстве РФ призвали население успокоитьсяСмотреть фотографии
13:28
В Волгоградской облдуме специально для экс-главы КПС возродили ранее сокращенную должностьСмотреть фотографии
12:59
Больше 900 беженцев приняла Волгоградская область к 17 мартаСмотреть фотографии
11:55
Охотника за педофилами из Новосибирска осудили в Волгограде за наркотикиСмотреть фотографии
11:53
Андрей Бочаров — Александру Новаку: 10211 домов догазифицируют на основе заявок жителейСмотреть фотографии
11:46
Депутаты Волгоградской облдумы нашли замену сложившему полномочия КоротковуСмотреть фотографии
11:42
Экс-депутат Госдумы Носов возглавил КСП Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:30
Коронавирус продолжает сдуваться в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:24
Очередное заседание облдумы началось в Волгограде с минуты молчанияСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде безработный юноша потерял последнее из-за женщинСмотреть фотографии
10:54
Уроженец Волгоградской области погиб в ходе спецоперации на УкраинеСмотреть фотографии
10:42
Три человека пострадали в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:25
Водитель из Дагестана едва не сгорел в машине на трассе Москва-ВолгоградСмотреть фотографии
10:22
Елочному браконьеру из Волгоградской области грозит тюрьма за 17 сосенСмотреть фотографии
10:14
Волгоградцы напрасно ждали снижения цен на топливоСмотреть фотографии
10:02
Волгоградская область вышла на тонкий ледСмотреть фотографии
09:35
«Красный Октябрь» подтвердил лидерство в России по итогам 2021 годаСмотреть фотографии
09:09
Синоптики рассказали, когда в Волгоград придет потеплениеСмотреть фотографии
09:03
ВОЛМА заинтересована в привлечении молодых профессионаловСмотреть фотографии
09:02
В Волгограде сотни домов и поселок останутся без света 17 мартаСмотреть фотографии
07:54
Торговые сети пообещали усилить поставки сахара в ВолгоградСмотреть фотографии
07:15
Исчезли после санкций: в Волгоградской области срываются госзакупки лекарств, компьютеров и автомобилейСмотреть фотографии
21:25
В Волгограде объявлен конкурс на содержание 48 городских кладбищСмотреть фотографии
20:26
В Волгоградской области назвали число льготников по «гаражной амнистии»Смотреть фотографии
20:08
Суд в Волгограде ликвидировал местную мусульманскую организациюСмотреть фотографии
19:48
В Дзержинском районе Волгограда полицией задержан угонщик «девятки»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:06
Андрей Бочаров провел оперативное совещание в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:45
Приют для собак в Волжском погряз в судебных тяжбах из-за названияСмотреть фотографии
18:44
Скончался известный исследователь опасных инфекций Дмитрий ВикторовСмотреть фотографии
18:27
В Волгограде школьные проездные подорожают для бюджетаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 