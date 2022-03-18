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На север Волгоградской области пришли морозы

Полезно знать 18.03.2022 08:31
18.03.2022 08:31


Заморозки до -19 градусов в северных районах Волгоградской области зафиксированы  в ночь с 17 на 18 марта. Днем воздух в южных районах региона не поднимется выше -1 градуса, в Волгограде метеорологи обещают температуру от -2 º до -6 º.
В течение дня ожидается северо-западный ветер со скоростью 4-9 м/с, местами порывы до 14 метров в секунду. Ночью и утром синоптики обещают небольшой снег, днем без существенных осадков.



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