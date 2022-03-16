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«Вирус капитулирует?»: в поликлиниках Волгограда рассосались ковидные очереди

Главное 16.03.2022 16:05
16.03.2022 16:05


Пустые коридоры и редкие пациенты в регистратуре. Так сегодня выглядят поликлиники в Волгограде с утра и до самого вечера. О километровых очередях, сползавших с этажей по лестницам на улицы, сегодня в лечебных учреждениях уже практически ничего не напоминает. Ковид капитулировал? Ответ на этот вопрос читателей 16 марта во время обхода поликлиник попытались найти корреспонденты ИА «Высота 102»


Чуть больше месяца назад в поликлиниках Волгограда в буквальном смысле было не протолкнуться. В начале февраля читатели забрасывали редакцию информагентства фотографиями бесконечных очередей в лечебных учреждениях. Некоторым приходилось ожидать приема терапевта по несколько часов. Очереди сохранялись с утра до самого вечера. Сегодня, как убедились корреспонденты «Высоты», ситуация заметно изменилась. 

Так, в поликлинике №2 в Краснооктябрьском районе ни на одном из четырех этажей не нашлось очереди, хотя бы отдаленно напоминавшей бы февральские. При входе в поликлинику - у окошек регистратуры - мы застали лишь двух пациенток. Пожалуй, самое большое столпотворение (из трех пенсионеров) было утром у кабинета кардиолога.  


Не нашлось очередей и в поликлиниках №3 и №4 в Центральном и Ворошиловском районах Волгограда. В данных медучреждениях пациенты без очереди проходили в кабинеты на прием к терапевтам.

О циркуляции вирусов в Волгограде 16 марта нам напомнили лишь небольшие очереди в коридорах поликлиник, расположенных в Дзержинском районе. На Семи ветрах в поликлинике №28 и на Ангарском в поликлинике №30 приема участковых ожидали по десятку волгоградцев. Однако, пояснили горожане корреспонденту "Высоты", многие из них пришли в поликлинику закрывать больничные. Очередей в регистратурах этих больниц также не наблюдалось. 


Напомним, сегодня, 16 марта, зарегистрировано резкое снижение новых случаев заражения коронавирусом. Разница по сравнению с 15 марта составляет больше 100 заболевших. 





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