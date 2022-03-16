Резко снизилась заболеваемость ковидом в Волгограде и области

Covid-19 16.03.2022 11:59
16.03.2022 11:59
В Волгоградской области сегодня, 16 марта, зарегистрировано резкое снижение новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает ИА "Высота 102", разница по сравнению с 15 марта составляет больше 100 заболевших.
За последние сутки в Волгограде и области диагноз "новая коронавирусная инфекция COVID-19" поставлен 835 пациентам. Накануне сообщалось о 944 заболевших. Госпитализированы в стационары 120 волгоградцев.
К сожалению, одновременно со снижением случаев заражения в регионе отмечается рост смертельных. За сутки в Волгоградской области от коронавируса скончались еще 18 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в федеральном оперштабе, это на 4 человека больше, чем было выявлено накануне. Всего в результате COVID-19 в регионе скончались уже 6605 человек.
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