Заболевшие волгоградцы часами ждут приема у терапевтов на улице

Общество 07.02.2022 10:27
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07.02.2022 10:27
Пациенты волгоградских поликлиник жалуются на огромные очереди при попытке попасть на прием к терапевтам. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, если раньше можно было в тот же день побывать у врача, то теперь сидеть в очереди приходится несколько дней. «В поликлинике №30 в Дзержинском районе творится какой-то ужас. Людям с признаками простуды приходится целый день сидеть вместе с больными, у которых уже подтвержденный тест на коронавирус. В такой очереди все просто перезаражаются», - считает один из волгоградцев.
Подобная ситуация и в поликлинике №20 в Краснооктябрьском районе. «В красной зоне холод собачий, лужи на полу, люди сидят с температурой вот в таких ужасных условиях. В 8 утра уже более 100 человек!», - возмущается пациентка больницы Элеонора Стрельникова.
На проблемы при посещении поликлиник жалуются и жители Центрального района. «Больным, которые приходят в поликлинику №3 приходится стоять очередь на улице, поскольку места в красной зоне уже нет. Самые опытные посетители поликлиник приносят с собой книги и планшеты, чтобы хоть как-то развлечь себя в многочасовых очередях», - рассказал Николай Жирков.
В свою очередь в облздраве пояснили, что в Волгоградской области наблюдается прогнозируемый рост заболеваемости коронавирусом, в связи с этим значительно увеличилась нагрузка на амбулаторное звено здравоохранения. «Нагрузка на поликлиники выросла в 5 раз. Система регионального здравоохранения реагирует на ситуации роста обращений - в настоящее время увеличено количество специалистов на приеме и для обслуживания пациентов на дому, привлечены ординаторы. При необходимости открываются дополнительные кабинеты приема», - рассказали в ведомстве. Также в облкомздраве подчеркнули, что в поликлиниках разграничены потоки больных и здоровых пациентов.
Напомним, что в настоящее время осуществлен перевод поликлиник на экстренный режим с преимущественной выездной формой работы. Также увеличен штат колл-центров для приема звонков заболевших, открытия и закрытия больничных, вызова врача на дом - единый телефон колл-центра 122.
Фото и видео - Николай Жирков, Максим Кушниренко, Элеонора Стрельникова.
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