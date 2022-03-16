



Новые клиенты Сбера малого и микробизнеса получат четыре месяца бесплатного обслуживания в рамках пакета услуг «Набирая обороты». В пакет включено неограниченное количество платежей внутри банка и до 15 переводов в месяц на счета юридических лиц в другие банки, СМС-информирование об операциях по счёту, о списании средств и по операциям с использованием бизнес-карты.

Индивидуальные предприниматели (ИП) в рамках пакета могут переводить себе на счёт физлица до 300 000 рублей бесплатно, также доступно неограниченное количество переводов на счета юридических лиц и ИП внутри Сбера. Пластиковая бизнес-карта также предоставляется бесплатно.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Сейчас малому бизнесу как никогда требуется поддержка. Сбер не только подключился к государственным программам господдержки и начал принимать заявки на льготные кредиты, но и разработал ряд собственных инструментов: мы повысили ставки по депозитам для юридических лиц, предложили собственную программу реструктуризации задолженности, а сейчас предоставили бесплатный доступ к пакету услуг расчётно-кассового обслуживания "Набирая обороты"».

При заключении договора расчётно-кассового обслуживания до 30 апреля стоимость обслуживания по пакету «Набирая обороты» для новых клиентов, а также для юридических лиц, которые закрыли счёт менее шести месяцев назад, составит один рубль в месяц в течение четырёх месяцев. Стандартная стоимость пакета — 1290 рублей.

Открыть счёт можно онлайн, без посещения офиса банка, курьер приедет в удобное время и место для подписания документов. В пакет также входят бесплатные нефинансовые сервисы «Юрист для бизнеса», «Бухгалтерия для ИП», Работа.ру и «Электронный документооборот».



