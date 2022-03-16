В Волгограде автомобильного вора задержали с поличным

Происшествия 16.03.2022 11:02
16.03.2022 11:02
В Волгограде наряд ДПС на месте преступления задержал подозреваемого в краже из автомобиля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сегодня около часа ночи инспекторы ОБ ДПС ГИБДД Управления МВД России по Волгограду в ходе патрулирования в Краснооктябрьском районе на ул. Еременко обратили внимание на припаркованный автомобиль «Лада Приора», в котором сработала сигнализация.
Полицейские заметили, что замок двери машины вскрыт, а неподалеку находится мужчина с автомагнитолой в руках. Поведение неизвестного вызвало у полицейских подозрение, и, как выяснилось, не зря. Задержанным оказался 31-летний, ранее судимый местный житель, который вытащил из машины автомагнитолу и деньги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 158 УК РФ – «Кража».
Фото ГУ МВД по Волгоградской области.
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