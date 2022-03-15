Вожделенный сахар робко возвращается на полки магазинов в Волгограде



Сахар, ставший дефицитным в волгоградских гипер- и супермаркетах из-за ажиотажного спроса на него, возвращается в розничные магазины города. Сладкий продукт продают на развес в торговых точках «Волгоградского мясокомбината». В частности, сахар есть на проспекте им. Ленина, 48 напротив остановки «Ул. 7-й Гвардейской» в Волгограде, сообщили читатели ИА «Высота 102».

– Мешок с сахаром-песком лежит прямо на морозильном ларе, рядом несколько наполненных фасовочных кульков, – рассказали волгоградцы, живущие в Центральном районе. – Ценника рядом нет, но продавщица устно сообщила, что сахар стоит 99 рублей за килограмм.

По примерным оценкам покупателей, заглянувших в магазин вечером 15 марта, здесь осталось 12-13 килограмм этого продукта. Когда привезли мешок и сколько в нем было сахара, неизвестно.

Напомним, ажиотажный спрос на сахар привел почти к полному его исчезновению в супермаркетах и подорожанию этого продукта на рынках – один килограмм сахара продается за 90 рублей. Повышение цен наблюдают жители практически всех городов и районов Волгоградской области. В розничных магазинах Волгограда продавцы советуют приходить пораньше, чтобы купить сахар – его выкладывают на полки по утрам, а к обеду покупатели разбирают его.

Помимо сахара, большим спросом среди волгоградцев пользуется пшеничная мука и различные крупы – наиболее дешевые товары в этих категориях быстро раскупают в супермаркетах.