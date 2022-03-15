Бизнес-карты ВТБ будут действовать бессрочно

Экономика 15.03.2022 12:51 Новости компаний
15.03.2022 12:51 Новости компаний
Клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ смогут пользоваться бизнес-картами бессрочно. Операции по выпущенным банком картам иностранных платежных систем на территории России осуществляются без ограничений. Банк также планирует выпуск карты системы «Мир» для предпринимателей с функционалом, аналогичным текущему по картам иностранных систем.
ВТБ отменил срок действия для всех бизнес-карт – пластиковых и цифровых. Перевыпускать и продлевать их не нужно. Правила оплаты в офлайн и онлайн-магазинах картами, срок действия которых истек, ничем не отличается от привычного формата.
С использованием выпущенных ВТБ бизнес-карт нет ограничений на проведение операций в рублях на территории России. Ими можно расплачиваться как офлайн, так и в российских интернет-магазинах. Снятие наличных в банкоматах доступно в стандартном режиме в рамках установленных по карте лимитов.
ВТБ также планирует начать выпуск бизнес-карт системы «Мир». Ими смогут воспользоваться новые клиенты, на ее базе также можно будет перевыпустить ранее оформленные карты иностранных платежных систем.
Бизнес-карта ВТБ предназначена для командировочных, представительских и других расходов компании. При подключении пакета РКО она выпускается с бесплатным годовым обслуживанием. С помощью карты клиенты могут самостоятельно вносить выручку на счет юрлица или ИП через банкоматы ВТБ. Оперативное зачисление средств на расчетный счет позволяет не хранить наличные в кассе. Управлять расходами по бизнес-карте предприниматели могут дистанционно в интернет-банке для бизнеса, в том числе устанавливать расходные лимиты на день, неделю или месяц и ограничения по типам операций – на снятие наличных, оплату офлайн и в интернете, а также оперативно блокировать карту в случае необходимости.
Ранее ВТБ проинформировал своих клиентов-физлиц о бессрочном действии дебетовых и кредитных карт, включая VISA и Mastercard.
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