В Волгограде из полыхающего дома спасли молодую девушку

Эксперты устанавливают причину крупного пожара, в котором пострадала 24-летняя жительница Волгограда – спасатели вынесли ее из огня на улице Кубинской в Краснооктябрьском районе. Возгорание произошло поздно вечером 14 марта, сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера в 22.10, сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
В одной из комнат деревянного частного дома загорелись домашние вещи, и огонь распространился на площади 52 квадратных метров. Пожар был ликвидирован спустя 13 минут после вызова, в 22.23.
Фото: архив ИА "Высота 102".